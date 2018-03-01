Аким Астаны наградил многодетных матерей медалями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 многодетных матерей получили награды и цветы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня в акимате состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня. На мероприятии присутствовало более 200 женщин. Всем приглашенным представительницам прекрасного пола вручили букеты тюльпанов. В торжественной обстановке Асет Исекешев поздравил дам с весенним праздником, отметив достойный вклад женщин в развитие города и общества.

«Вы делаете этот теплый весенний праздник по-настоящему особенным. В нашей культуре женщина всегда была хранительницей традиций и семейного очага. Сегодня же вам удается гармонично сочетать эту роль с высокими профессиональными качествами. Спасибо вам, милые женщины, за вашу чуткость, мудрость, понимание и поддержку», -сказал А. Исекешев.

Также аким Астаны отметил, что благодаря поддержке Нурсултана Назарбаева в Казахстане большое внимание уделяется гендерной политике, охране материнства и детства. В завершение встречи 10 многодетных мам наградили серебряными подвесками «Күміс алқа», две матери-героини получили золотые награды «Алтын алқа».





