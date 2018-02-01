Аким Астаны дал поручения по проблемным вопросам жителей района «Есиль»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асет Исекешев посетил ряд инфраструктурных и социальных объектов района «Есиль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Астаны.

Первым пунктом посещения стал жилой массив «Пригородный», жители которого озвучили акиму необходимость постройки школы, поликлиники, строительства парка и сквера, нехватку парковочных мест и регулируемых светофоров. Для оперативного решения этих вопросов Асет Исекешев поручил управлению природных ресурсов совместно с управлениями архитектуры и пассажирского транспорта, а также АО «СПК Астана» подготовить детальный план строительства сквера с расширением разворотной площадки. Что касается проблемы с отсутствием поликлиники, то было поручено открыть в массиве семейно-врачебную амбулаторию к 1 сентября и обеспечить объекты здравоохранения специалистами узкого профиля. Кроме того, в этом году планируется строительство пристройки к средней школе № 24. Аким также дал задание активизировать работу по благоустройству дворов жилых комплексов массива.

Далее маршрут объезда переместился в сторону жилого массива «Уркер». Главными поднимаемыми вопросами в Уркере были завершение строительства дорог и инженерных сетей. Ввиду осведомленности о текущих проблемах градоначальником было дано поручение ускорить установку освещения к школам, теплых остановок, устройства пешеходных тротуаров и завершить работы по 2-й, 3-й и 4-й очередям до конца текущего года. Кроме того, жители поселка попросили установить системы видеонаблюдения «Сергек», открыть дворовые клубы для молодежи, построить общежития для работников медицины и образования. Асет Исекешев поручил ответственным лицам приступить к решению озвученных проблемных вопросов. Кроме того, аким сообщил, что в настоящее время отрабатывается план по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом массиве.

Конечным пунктом был микрорайон Жагалау, где жителями поднимался вопрос по открытию медицинского центра и устройству парковочных мест. Вопрос по медицинским услугам найдет свое решение уже на днях, так как на следующей неделе в микрорайоне будет открыт медицинский кабинет, а ближе к июлю текущего года будет возведен медицинский центр. А также, учитывая густонаселенность данного участка, акимом было поручено обустроить место для дворовой парковки.

Озвученные поручения были даны с учетом наибольшего комфорта и безопасности жителей и гостей столицы и улучшения внешнего облика Астаны.