Аким Актобе снова чуть не заснул на совещании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2016 году чиновники активно боролись с кризисом, коррупцией, а также со сном, который мог настичь любого госслужащего, независимо от его статуса, вплоть до акима города, пишет газета «Диапазон».

Ильяс Испанов свое акимство начал очень активно. Подняв штангу перед камерой, он на своем примере показал, что у тяжелой атлетики Актобе есть будущее. Еще призывал любить город Актобе с помощью минутного видеоролика. Но вскоре в опубликованном в сети видео аким Актобе Ильяс Испанов, упорно борясь со сном, хлопает ресницами, а затем с трудом поднимает веки. Поэтому можно полагать, что разного рода креативные действия отняли много времени и энергии у акима, а официальные совещания сил не прибавили.

Казалось, после этого, градоначальник должен был слушать спикеров на совещаниях с широко распахнутыми глазами. Однако в декабре на сессии маслихата аким города вновь начал дремать, но смог тут же проснуться. Хотя на собрании в ресторане «Салтанат Сарайы» Испанов уже не сопротивлялся, и, закрыв глаза, опустил голову.

Справедливости ради, нужно отметить, что в приграничном состоянии между сном и явью перед публикой пребывали и другие крупные чиновники Актобе. К примеру, первый заместитель того же акима Испанова Жандос Баирханов.

Продолжая тему борьбы со сном, следует отметить, что на одном из совещаний чиновникам удалось придумать метод пресечения сна. Вооружившись смартфонами солидной марки, слуги народа не отрывались от социальных сетей и мессенджеров во время речи Бердыбека Сапарбаева и разглядывали иллюстраций в instagram.