Аким Акмолинской области вручил лучшим выпускникам знаки «Алтын белгі»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главной площади Кокшетау аким Акмолинской области Малик Мурзалин в торжественной обстановке вручил лучшим выпускникам школ нагрудные знаки «Алтын белгі» и аттестаты с отличием, сообщила пресс-служба главы региона.

В своем обращении к выпускникам аким области отметил, что Президент страны Нурсултан Назарбаев особо подчеркивает, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. «Сегодня государством созданы все условия для самореализации, для того, чтобы каждый из вас мог достичь поставленной перед собой цели, полностью раскрыть свой потенциал. Успех, прежде всего, зависит от вас самих - от вашей инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед», - отметил аким.

После торжественного вручения мероприятие продолжилось традиционным вальсом и концертной программой. В завершение был дан праздничный салют.

Всего в текущем году в Акмолинской области окончили школу 4331 выпускник, из них 215 удостоены знака «Алтын белгі», 104 получили аттестат с отличием. По итогам 2016-2017 учебного года 72 учащихся области стали призерами республиканских и международных олимпиад и конкурсов.



Напомним, в году выпускники всех школ впервые сдавали государственную итоговую аттестацию в новом формате. Теперь их ждет Единое национальное тестирование.