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Акцию против туристов провели жители Барселоны

Акцию против туристов провели жители Барселоны
13 Августа 2017 10:07 508

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несколько сотен жителей Барселоны устроили акцию протеста против массового туризма на самом популярном среди туристов городском пляже Барселонета, сообщает ВВС.

Участники акции вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим туристов", "Прекратите массовый туризм" и другими.

Акцию организовали жители района Барселонета, к ним также присоединились жители других районов каталонской столицы.

Район Барселонета находится между портом Барселоны и Олимпийской деревней, это одно из основных мест скопления туристов.
В районе, который выходит на набережную, находится много отелей и ресторанов, а многие квартиры в домах сдаются отдыхающим.
Жители Барселоны недовольны поведением туристов, а также тем, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренду квартир.

Барселона является одним из центров притяжения для туристов со всего мира. "Раньше мы жили рядом с ворами и наркоманами, пытались нормально уживаться, и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все", - сказала одна из участниц акции.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов - в страну прибыли 36,4 миллиона человек.
Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что туризм обеспечивает 11% ВВП страны.

Ключевые слова: Испания, Туризм,
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