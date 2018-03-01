Академик Шарманов награжден орденом Ахмета Байтурсынова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Академик Торегельды Шарманов награжден Орденом Ахмета Байтурсынова за выдающиеся заслуги в развитии высшего образования страны, новаторские идеи, инновационный подход в подготовке специалистов нового поколения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награждение академика состоялась на заседании Университетского совета Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. Орден академику вручил президент Ассоциации вузов Республики Казахстан Рахман Алшанов.

«Мы утвердили орден Ахмета Байтурсынова для тех, кто двигает нашу науку и образование вперед, являясь ярким примером для молодежи. Академик Торегельды Шарманов - подлинный герой нашего времени, чья активная общественная позиция, гражданское мужество, подвижнический труд во имя процветания здравоохранения страны являются образцом служения народу. Мы хотим продемонстрировать будущим поколениям медиков яркий пример настоящего врача, гордости Казахстана, который заложил мощный фундамент системы здравоохранения республики», - сказал Рахман Алшанов.





Как отметил ректор КазНМУ Талгат Нургожин, орден Ахмета Байтурсынова - это еще одно признание заслуг Торегельды Шарманова перед народом.

По словам академика Т. Шарманова, «получение ордена Ахмета Байтурсынова - большая честь».

«Я всю жизнь стремился к просвещению народа, работал и продолжаю работать ради чести и славы казахского народа, Великой степи», - сказал в качестве благодарственного слова Торегельды Шарманов.