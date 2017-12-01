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Ахметжан Есимов назначен главой Фонда «Самрук-Казына»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт главы Правительства РК.
По поручению Президента РК Н.Назарбаева Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО «ФНБ «Самрук-Казына» нового председателя правления - Ахметжана Есимова.
Премьер-Министр отметил заслуги А.Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач.
За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».
«Перед Фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации», - отметил Бакытжан Сагинтаев.
Премьер-Министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу Фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.
Ахметжан Смагулович Есимов родился 15 декабря 1950 года в Алматинской области.
Окончил механический факультет Казахского сельскохозяйственного института (1974), специализация - «Механизация процессов сельскохозяйственного производства»; социально-политический факультет Российской Академии общественных наук (1991), специализация - «Теория социально-политических отношений». Доктор экономических наук (1999).
С 1990 года - первый заместитель председателя Госагропрома КазССР. С 1992 года - глава Алма-Атинской областной администрации. С 1994 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. С 1996 года работал на должности Государственного секретаря Республики Казахстан, первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - председателя Государственного комитета по инвестициям. С 1998 года - руководитель Администрации Президента Республики Казахстан. С 1998 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в странах Бенилюкса (Королевство Бельгия, Королевство Нидерланды и Великое Герцогство Люксембург). Возглавлял Представительство Республики Казахстан в ЕС и НАТО.
С 2001 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2002 года - заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2004 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. С января 2006 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан. В апреле 2008 года назначен акимом города Алматы. С октября 2008 года - председатель городского филиала партии «Нур Отан». 9 августа 2015 года Глава государства назначил Ахметжана Есимова председателем правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».
Награжден орденом: «Знак Почета» (1982), «Парасат» (2002), «Отан» (2007).
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