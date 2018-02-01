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Агротехнологический хаб откроют в Костанае

24 Февраля 2018 02:46 1943
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Агротехнологический хаб откроют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Агротехнологический хаб откроют в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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Костанайская область определена регионом пилотной цифровизации сельского хозяйства. Об этом на встрече с жителями сообщила заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«На сегодняшний день в регионе ведется работа по созданию в области агротехнологического хаба, который будет готовить специалистов сельского хозяйства нового формата.По сути, хаб станет площадкой сотрудничества между госструктурами, учеными и аграриями. Позже опыт пилотного проекта может быть передан более широкому кругу хозяйств не только области, но и республики», - сказала А. Шаимова.

В области планируется внедрение электронных карт посевных площадей, а также системы «умный полив», «умная минерализация». Кроме того, инновации будут использоваться и в животноводстве. К примеру, присмотр за выпасом скота, мониторинг угодий, контроль за качеством травы, контроль за оборудованием по переработке молока - все это будет осуществляться с помощью специальных аппаратов, дронов.

Автор:Қасқырбай Қойшыманов, перевод Сания Кутбанова.

 

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Ключевые слова: Образование, Сельское хозяйство, Костанайская область,
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