Агроинвестиции обсудят на совете инвесторов в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области готовятся к проведению третьего заседания регионального совета по привлечению иностранных инвесторов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

По информации руководителя управления индустриально-инновационного развития Жаната Садвокасова, мероприятие пройдет 25 августа.

В программе регионального совета запланировано пленарное заседание, панельные сессии, выставка и посещение промышленных и культурных объектов. Панельные сессии разделят на следующие темы: «Агроинвестиции - потенциал развития аграрного сектора», «ВИЭ - перспективы развития будущего», «Роль АНК в привлечении стратегических иностранных инвесторов».

По итогам пленарного заседания и каждой сессии местные власти рассчитывают подписать меморандумы и договоренности о сотрудничестве. Предусмотрено проведение встреч в формате В2В/G2B, для которых будет отведена отдельная площадка.

Жанат Садвокасов предполагает, что общее количество участников регионального совета составит порядка 300 человек.

«Все наши инвестфорумы должны давать результаты. Мы это делаем не для того, чтобы провести очередное мероприятие. После каждого форума проводим анализ, какие идеи появились, какие у нас слабые места, куда мы еще можем привлечь людей, в какие отрасли», - подчеркнул глава региона Кумар Аксакалов.

Ранее руководитель областного управления экономики Арсен Казбеков докладывал акиму области, что за прошедшие 6 месяцев в экономику региона привлечено 66 млрд. тенге инвестиций с ростом на 8,5% к аналогичному периоду 2016 года.

По его информации, в стадии реализации находится ряд проектов с участием компаний Китая и России, в том числе завод по переработке масличных культур, рачков артемия, комплекс по переработке, сушке и хранению масличных культур.

Проведен анализ импортируемых товаров из зарубежных стран, на основе которого отобраны 38 ниш для дальнейшей реализации инвестиционных проектов.