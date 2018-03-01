Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОО Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в интервью журналистам в ходе выездного совещания МСХ РК на молокоперерабатывающий завод в Акмолинской области сообщил заместитель директора ТОО Агрофирма «Родина» Андрей Веревкин.

«Агрофирма «Родина» - это многопрофильное формирование. Основная деятельность -растениеводство и животноводство. Средний годовой объем составляет 6 миллиардов тенге. Производительность труда - более 11 миллионов на одного человека. В данный момент животноводство по прибыли превышает растениеводство, потому что в последние годы мы усиленно занимаемся развитием именно этого сектора. Построили в 2012 году молочный завод, и все сырье перерабатываем именно там. Начинали мы с 5-7 тонн. На данный момент хозяйство поставляет в столицу около 35- 40 тонн молока и молочной продукции ежедневно. Помимо молока, это сметана, творог, «снежок», ряженка. Есть также новая продукция», - сказал Андрей Веревкин.









По словам А.Веревкина, основная задача, поставленная Правительством, - это еще больше насытить продовольственный пояс Астаны, и Агрофирма «Родина» готова внести свою лепту в решение этой задачи.









«Мы не можем насытить рынок Астаны, хотя наш завод рассчитан на 50 тонн. Мы его расширяем. Поэтому, как минимум, мы хотим загрузить наше производство на 50 тонн молока в день. Мы можем использовать свои научные силы, чтобы на этом поголовье достичь 50 тонн молока в день в течение нескольких лет», - сказал Андрей Веревкин.















