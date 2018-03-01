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Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану

2 Марта 2018 17:57 555
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Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОО Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в интервью журналистам в ходе выездного совещания МСХ РК на молокоперерабатывающий завод в Акмолинской области сообщил заместитель директора ТОО Агрофирма «Родина» Андрей Веревкин. 

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«Агрофирма «Родина» - это многопрофильное формирование. Основная деятельность -растениеводство и животноводство. Средний годовой объем составляет 6 миллиардов тенге. Производительность труда - более 11 миллионов на одного человека. В данный момент животноводство по прибыли превышает растениеводство, потому что в последние годы мы усиленно занимаемся развитием именно этого сектора. Построили в 2012 году молочный завод, и все сырье перерабатываем именно там. Начинали мы с 5-7 тонн. На данный момент хозяйство поставляет в столицу около 35- 40 тонн молока и молочной продукции ежедневно. Помимо молока, это сметана, творог, «снежок», ряженка. Есть также новая продукция», - сказал Андрей Веревкин.


Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану

По словам А.Веревкина, основная задача, поставленная Правительством, - это еще больше насытить продовольственный пояс Астаны, и Агрофирма «Родина» готова внести свою лепту в решение этой задачи.


Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану

«Мы не можем насытить рынок Астаны, хотя наш завод рассчитан на 50 тонн. Мы его расширяем. Поэтому, как минимум, мы хотим загрузить наше производство на 50 тонн молока в день. Мы можем использовать свои научные силы, чтобы на этом поголовье достичь 50 тонн молока в день в течение нескольких лет», - сказал Андрей Веревкин.

Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану 

Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану 

Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану 

Агрофирма «Родина» намерена в сутки поставлять до 50 тонн молока в Астану 

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Ключевые слова: Минсельхоз, Астана,
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Автор:

Серик Сабеков

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