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Аграрный университет откроют в Костанае

24 Февраля 2018 02:46 702
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Аграрный университет откроют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках организации агротехнического хаба в Костанае откроется аграрный университет, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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Костанайская область определена регионом пилотной цифровизации сельского хозяйства. Об этом на встрече с жителями сообщила Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«На сегодняшний день в регионе проводятся соответствующие работы для организации агротехнического хаба. В рамках проводимых мероприятий планируется открыть в Костанайской области аграрный университет. Перед университетом ставится задача обучения и подготовки специалистов нового формата. Агротехнический ХАБ - это государственный орган, который должен стать общей площадкой для ученых и крестьян. Впоследствии этот пилотный проект будет внедрен во всех регионах страны», - сказала А.Шаимова.

В области планируется внедрение электронных карт посевных площадей, а также системы «умный полив», «умная минерализация». Кроме того, инновации будут использоваться и в животноводстве. К примеру, присмотр за выпасом скота, мониторинг угодий, контроль за качеством травы, контроль за оборудованием по переработке молока - все это будет осуществляться с помощью специальных аппаратов, дронов.

Автор:Қасқырбай Қойшыманов, перевод Сания Кутбанова.

 

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Ключевые слова: Образование, Сельское хозяйство, Костанайская область,
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