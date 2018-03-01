Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Через портал холдинга «КазАгро» можно подавать заявки на кредиты. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «НУХ «КазАгро» Айгуль Мухамадиева на круглом столе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разработали систему, которая позволяет подавать заявку на услуги холдинга - на получение кредита, лизинга и гарантии в четырех дочерних компаниях. Это кредиты Аграрной кредитной корпорации, кредиты в Фонде финансовой поддержки, лизинг в «КазАгроФинанс» и гарантии в «КазАгроГарант». Эти четыре услуги можно получить, подав заявку в электронном виде через портал credit.kazagro.kz. Заявку можно подать, сидя у себя в офисе, главное - чтобы был интернет. Постарались сделать так, чтобы система была максимально простой, по принципу интернет-магазина», - сказала А.Мухамадиева.





А.Мухамадиева отметила, что для регистрации нужна электронная цифровая подпись. При подаче заявки все приложенные документы считаются, в соответствии с действующим законодательством, легитимными. В системе предусмотрен личный кабинет клиента, в котором можно отслеживать прохождение заявки и получить сообщение от компании, в случае одобрения заявки. Можно также видеть историю всех заявок. Для юридических лиц возможно установление разных уровней доступа для сотрудников.









В заключение А.Мухамадиева сообщила, что, поскольку для всех фермеров есть общая проблема - сбор документов, ведется работа по интегрированию системы с государственными системами. Чтобы компании могли получать информацию из государственных систем, и фермеру не пришлось собирать документы в различных учреждениях.





В дальнейшем к порталу credit.kazagro.kz будут подключены все частные финансовые институты, работающие в сфере АПК. Будет также разработано мобильное приложение.













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