Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 4 °С
USD 321.34 EUR 391.49
RUB 5.67 CNY 50.64
Скачать

Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн

1 Марта 2018 12:30 1120
Поделиться:
Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Через портал холдинга «КазАгро» можно подавать заявки на кредиты. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «НУХ «КазАгро» Айгуль Мухамадиева на круглом столе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК
В ЮКО высадили 37 тысяч саженцев «самого быстрорастущего дерева» Казахстанские аграрии намерены ознакомиться с китайской сельхозтехникой

«Мы разработали систему, которая позволяет подавать заявку на услуги холдинга - на получение кредита, лизинга и гарантии в четырех дочерних компаниях. Это кредиты Аграрной кредитной корпорации, кредиты в Фонде финансовой поддержки, лизинг в «КазАгроФинанс» и гарантии в «КазАгроГарант». Эти четыре услуги можно получить, подав заявку в электронном виде через портал credit.kazagro.kz. Заявку можно подать, сидя у себя в офисе, главное - чтобы был интернет. Постарались сделать так, чтобы система была максимально простой, по принципу интернет-магазина», - сказала А.Мухамадиева.

Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн 

А.Мухамадиева отметила, что для регистрации нужна электронная цифровая подпись. При подаче заявки все приложенные документы считаются, в соответствии с действующим законодательством, легитимными. В системе предусмотрен личный кабинет клиента, в котором можно отслеживать прохождение заявки и получить сообщение от компании, в случае одобрения заявки. Можно также видеть историю всех заявок. Для юридических лиц возможно установление разных уровней доступа для сотрудников.


Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн

В заключение А.Мухамадиева сообщила, что, поскольку для всех фермеров есть общая проблема - сбор документов, ведется работа по интегрированию системы с государственными системами. Чтобы компании могли получать информацию из государственных систем, и фермеру не пришлось собирать документы в различных учреждениях.

Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн 

В дальнейшем к порталу credit.kazagro.kz будут подключены все частные финансовые институты, работающие в сфере АПК. Будет также разработано мобильное приложение.


Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн 
Аграрии смогут подавать заявки на кредиты онлайн


Главное фото www.odt.co.nz

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Сельское хозяйство, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив