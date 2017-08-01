Африканская чума свиней зафиксирована уже в девятом районе Омской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Калачинском районе Омской области, сообщили ТАСС в пятницу в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Этот район стал девятым из 32 районов Омской области, где было выявлено это неизлечимое для свиней заболевание, в регионе объявлен режим ЧС.

«На станции Валерино Калачинского района в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) погибла свинья, хозяйка сразу обратилась к ветеринарам. Анализы показали, что животное погибло от АЧС», - сказали в министерстве.



В поселении установлена карантинная зона, все свиньи, численность которых не уточняется, будут изъяты у населения. Владельцам животных будет выплачена компенсация из резервного фонда Омской области в размере 133 рублей за кг живого веса и 186 рублей за кг убойного веса.



АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского и Кормиловского районов.



По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Прииртышье находятся три крупных животноводческих комплекса - «Руском-Агро» (110 тыс. голов) и «Омский Бекон» (150 тыс.) с четвертым уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств) и «Титан-Агро» (70 тыс) с третьим уровнем.



АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.