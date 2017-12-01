Афиша культурных и спортивных мероприятий в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Астаны и Алматы могут посетить ряд интересных культурных мероприятий, которые пройдут с 25 декабря по 31 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию управлений культуры, архивов и документации городов.

Астана

С 25 декабря 2017 года по 31 января 2018 года в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького будет проходить новогодний утренник М. Непряхиной «Маша, Серый и Потапыч». Начало в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30.

С 25 по 30 декабря в Государственном академическом казахском музыкально – драматическом театре им.К. Куанышбаева детям покажут сказку А. Салбанова «Ойыншықтар оянғанда». Начало в 9:30, 12:00, 14:30, 16:30.

В эти же дни в театре «Жастар» маленьким зрителям представят сказку Дж. Родари «Чиполлино». Начало в 10:00,13:00,15:00.

Также в театре будет проходить утренник «В новогоднем вихре сказок». Начало в 10:00,13:00,15:30.

Кроме того, в этот период дети могут посещать дискотеку «В замке Дракулы». Начало в 18:00.

С 25 декабря 2017 года по 18 февраля 2018 года на территория «ЭКСПО» пройдет зимний фестиваль «Astana Winter Land». Время проведения: с 14:00 до 20:00 (суббота, воскресенье).

С 25 декабря 2017 года по 13 января 2018 года во Дворце независимости состоится выставка «Тәуелсіздік белгісі – Астана» совместно с Союзом художников Астаны, затем фотовыставка «Еркіндіктің дастаны - Астана».

С 25 по 26 декабря в концертном зале «Астана» для детей состоится концерт казахского оркестра «Алдар көсе». Начало в 15:00.

С 25 по 30 декабря во Дворце мира и согласия покажут первый новогодний триллер

«The Snow man show». Начало в 11:00,15:00.

С 25 по 31 декабря во Дворце независимости пройдет ряд выставок: персональная выставка Мухтара Байбосынова «Почтение великим музыкантам», выставка «Движение в пространстве» из коллекции Жанны Спунер, фотовыставка «Елбасы арманы – асқақ Астана».

27 декабря в концертном зале «Астана» пройдет концерт камерного хора «Magic moment». Начало в 19:00.

В большом зале театра «Астана Опера» состоится опера «Травиата». Начало в 19:00.

28 декабря в камерном зале театра «Астана Опера» пройдет концерт «Музыка на все времена». Начало в 19:00.

В театре кукол на пр. Республике, 3, детям покажут новогоднее представление «Сказка Дедушки Мороза». Начало в 12:00, 14:00.

30 - 31 декабря в большом зале театра «Астана Опера» состоится сказочное представление П. Чайковского «Щелкунчик». Начало: 30 декабря в 12:00,18:00; 31 декабря в 12:00, 17:00.

31 декабря на городской площади и в амфитеатре на территории «ЭКСПО» пройдет новогодняя концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. Начало в 21:00.

Также в 00.00 на набережная реки Есиль, на территории «ЭКСПО», в сквере на пересечении пр. Абылайхана и ул. А. Пушкина состоится праздничный фейерверк.



Алматы

25 декабря в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Государственный духовой оркестр РК представит новогоднюю концертную программу. Начало в 19:00.

26 декабря в малом зале Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова пройдет драмматический спектакль «ҮМІТ ҮЗГІМ КЕЛМЕЙДІ» (Не теряя надежды). Начало в 18:30.

27 декабря во Дворце Республики состоится солный концерт Куандыка Рахым. Начало в 19:00.

В малом зале Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова представят комедийный спектакль «ОТЫЗ ҰЛЫҢ БОЛҒАНША...» (Выходят бабки замуж...). Начало в 18:30.

28 декабря во Дворце Республики пройдет спектакль «Өнер қырандары». Начало в 14:00,19:00.

В малом зале Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова состоится спектакль-трагедия «Медея». Начало в 18:30.

В Казахском государственном академическом театре оперы и балета им.Абая представят спектакль Дж. Россини «Золушка». Начало в 18:30.

29-30 декабря в Государственном академическом театре оперы и балета им.Абая состоится спектакль П.Чайковского «Щелкунчик». Начало в 18:30.

29 декабря в малом зале Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова пройдет драматический спектакль «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ». Начало в 18:30.

30 декабря в малом зале Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова пройдет драматический спектакль «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ». Начало в 18:30.

31 декабря в 22:00 на площади Республики начнется встреча Нового 2018 года.