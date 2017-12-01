Афиша культурных и спортивных мероприятий в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители городов Астаны и Алматы могут посетить ряд интересных культурных и спортивных мероприятий, которые пройдут с 20 декабря по 24 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управления культуры, архивов и документации городов.

Астана

С 20 по 31 декабря в театре кукол на Республике, 3, детям покажут спектакль «Сказка Дедушки Мороза».

С 20 по 30 декабря во Дворце Независимости пройдет несколько мероприятий: фотовыставка «Елбасы арманы - асқақ Астана», выставка «Тәуелсіздік белгісі - Астана» совместно с Союзом художников Астаны, фотовыставка «Еркіндіктің дастаны - Астана».

В эти же дни в театре «Жастар» состоится премьера сказки Дж. Родари «Чипполино». Начало в 10:00, 13:00,15:00.

С 20 декабря 2017 по 31 января 2018 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького пройдет новогодний утренник М. Непряхина «Маша, Серый и Потапыч». Начало в 10. 00, 12.30, 15.00, 17.30.

20 декабря в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им.К.Куанышбаева состоится сказка А.Салбанова «Ойыншықтар оянғанда». Начало в 9:30, 12:00, 14:30, 16:30.



Во Дворце мира и согласия пройдет вечер юмора «Әзіл әлемі» жаңа бағдарлама». Начало в 19:00.

В концертном зале «Астана» состоится концерт «Алаш арыстары» ансамбля традиционной музыки «Қорқыт». Начало в 19:00.

21 декабря в концертном зале «Астана» пройдет сольный концерт Коркем Шолошовой «Қыз қиялы». Начало в 19:00.

В камерном зале театра «Астана Опера» состоится концерт «Музыкой небес душа полна». Начало в 19:00.

С 22 по 24 декабря во Дворце мира и согласия пройдет первый новогодний триллер «The Snowman show». Начало в 11:00, 15:00.

22 декабря в музее «АЛЖИР» состоится литературно-музыкальная композиция «Ұлт рухының ұлы жолы». Начало в 11:00.

В концертном зале «Астана» состоится концерт к 90-летию Газизы Жубановой «Жыр жазамын жүрегімнен». Начало в 19:00.

С 23 декабря 2017 по 18 февраля 2018 на территории «ЭКСПО» будет проходить зимний фестиваль «Astana Winter Land». Начало в 14:00.

С 23 по 26 декабря в фойе концертного зала «Астана» для горожан проведут новогоднюю выставку-ярмарку. Начало в 10:00.

23 декабря во дворце «Жастар» состоится утренник «В новогоднем вихре сказок». Начало в 13:00.

В 17:00 в концертном зале «Астана» пройдет праздничный концерт «Жаңа жылға жаңа ән».

В большом зале театра «Астана Опера» состоится симфонический концерт «Джаз в опере». Начало в 18:00.

В Центральном концертном зале «Қазақстан» пройдет творческий вечер народного писателя, общественного деятеля Казахстана Мухтара Шаханова «Ғұмыр дария. Начало в 19:00.

24 декабря во дворце «Жастар» состоится утренник «В новогоднем вихре сказок». Начало в 10:00, 13:00.

Алматы

20 декабря в малом зале в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова пройдет драматический спектакль «ҮМІТ ҮЗГІМ КЕЛМЕЙДІ» (Не теряя надежды). Начало в 18:30.

С 20 декабря по 15 января в Государственном театре кукол детям покажут сказку «Су асты патшалығындағы Жаңа жыл»/ «Новый год в подводном царстве». Начало в 11:00, 12:30.

21 декабря в малом зале Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова пройдет комедийный спектакль «ОТЫЗ ҰЛЫҢ БОЛҒАНША» (Выходят бабки замуж). Начало в 18:30.

В камерном зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится концерт «Рождественская премьера». Начало в 18:30.

22 декабря во дворце Республики пройдет Елка от имени Президента РК. Начало в 11:00.

В этом же дворце в 19:00 состоится концерт «Ән мен Әнші».

В Казахском государственном академическом театре оперы и балета им.Абая пройдет концерт, посвященный заслуженному деятелю РК Дины Дютмагамбетовой. Начало в 18:30.

С 22 по 30 декабря в Государственном академическом русском театре для детей и юношества им. Н. Сац состоится новогоднее представление «Елка для наследника Тутти». Также пройдет новогодняя фантазия по мотивам сказки Ю. Олеши «Три толстяка». Начало в 10:00, 12:30, 15:00.

С 23 по 30 декабря в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Лермонтова состоится новогоднее представление по сказке «А снеговик ничего не понял!». Начало в 11:00, 13:30, 15:00.

23 декабря в КазГосЦирке пройдет Елка от имени акима города Алматы. Начало в 11:00.

В камерном зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла пройдет вечер фортепианной музыки. Начало в 18:30.

24 декабря во дворце Республики состоится концерт дуэта Мирас и Куралай. Начало в 19:00.