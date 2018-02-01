Афиша Астаны: Симфония весны прозвучит в столичном театре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Астаны могут посетить ряд интересных культурных мероприятий, которые пройдут с 26 февраля по 4 марта. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города.

С 26 февраля по 4 марта во Дворце независимости пройдут выставки: «Тәуелсіздік белгісі - Астана», «Талантқа тағзым», «Менің Астанам», «Мысли». Также астанчане могут посетить художественную выставку «Произведения казахстанских художников», выставки современного искусства «Перемена» и прикладного искусства «Ұлы дала мұрасы».

27 февраля в Государственном академическом казахском музыкально - драматическом театре им.К.Куанышбаева состоится психологическая драма Р. Отарбаева «Көлеңкесіз жолаушы». Начало в 19:00.

В это же время в камерном зале театра «Астана Опера» пройдет концерт «Люблю и таю».

28 февраля в 19:00 в Государственном академическом казахском музыкально - драматическом театре им. К.Куанышбаева состоится спектакль-элегия С. Тургынбекулы «Шәмші».





В большом зале театра «Астана Опера» пройдет балет Г. Жубанова «Қарагөз». Начало в 19:00.

В это же время в театре «Жастар» состоится музыкальный моноспектакль О. Бокей «Ұйқым келмейді».

1 марта в театре кукол детям покажут спектакль А. Салаевой «Лесная сказка». Начало в 12:00, 14:00.

В 17:00 во Дворце мира и согласия состоится концерт «Мың алғыс», посвященный Дню благодарности.

В камерном зале театра «Астана Опера» в 19:00 пройдет концерт «Музыка тронет струны души».





В концертном зале «Астана» в 19:00 состоится концерт эстрадной песни «Махаббат дастан» солистов классического, эстрадного и народного вокала и ансамбля эстрадного танца.

В Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького пройдет эпическая драма Б. Жандарбекова «Томирис - царица сакская». Начало в 19:00.

2 марта в 19:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького состоится комедийный спектакль Р. Куни «Смешные деньги».

В это же время в театре «Астана Опера» пройдет опера Дж. Пуччини «Богема».

3 марта в 10:00 во дворце «Жастар» состоится круглый стол, встреча с трудовыми династиями «Трудом своим мы укрепляем государство». В 15:00 пройдет концертная программа «Один народ - одна семья», посвященная Дню благодарности





В 11:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького маленьким зрителям представят сказку В. Трегубенко

«Домик для царя зверей». В 18:00 пройдет ироническая драма И. Вырыпаева «Валентинов день».

С 3 по 4 марта в театре кукол К. Ешмуратова, А. Салаева детям покажут сказку «Еще раз о русалочке». Начало в 12:00, 14:00.

В 18:00 в концертном зале «Астана» состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Жан ана» ансамбля народной музыки «Сарыарка» и солистов классического, эстрадного и народного вокала.

4 марта во дворце «Жастар» пройдет фестиваль-конкурс детского творчества «Я - звезда». Начало в 9:00.

В Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького дети могут посмотреть сказку С. Астраханцева «Маленькая история о маленьком Муке». Начало в 11:00.





В камерном зале театра «Астана Опера» в 12:00 состоится концерт «Карнавал животных».

В 18:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького пройдет спектакль-мелодрама А. Касона

«Дикарь. Третье слово».

В это же время в большом зале театра «Астана Опера» состоится концерт «Симфония весны».





Главное фото: astanaopera.kz