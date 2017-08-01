Афганские компании призвали увеличить инвестиционную активность в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек призвал афганские компании увеличить инвестиционную активность на рынке Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Двусторонние отношения, начавшиеся с первых дней независимости Казахстана, имеют большой потенциал. В этой связи я бы хотел отметить, что Казахстан готов развивать взаимовыгодное сотрудничество с Афганистаном по всем направлениям. Мы призываем афганские компании укрепить свои деловые и коммерческие связи и увеличить инвестиционную активность на рынке Казахстана», - сказал Женис Касымбек, выступая на национальном дне Афганистана на выставке ЭКСПО-2017.

Министр заверил, что для этого Казахстан оказывает всю необходимую помощь. «Мы видим большой потенциал для развития экономических связей в межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - отметил он.

В свою очередь министр коммерции и индустрии Исламской Республики Афганистан Хумайон Расав (Humayoon Rasaw), в первую очередь, поблагодарил Казахстан и других международных участников за помощь Афганистану. «Ваши вклады внесли позитивные изменения в жизнь афганского народа. Мы надеемся на укрепление наших дружественных и партнерских связей во всех сферах. Энергия является и будет оставаться ключевым компонентом этих отношений», - подчеркнул Хумайон Расав.

«Быть в дружественном Казахстане в это прекрасное время - большая честь для нас. Быть в прекрасной Астане - это подарок для нас. Быть на этой выставке мирового класса - это преимущество», - резюмировал министр.







Церемония открытия национального дня продолжилась культурной программой, в которой выступили артисты музыкального института Афганистана, исполнив композиции на своих национальных музыкальных инструментах. Концерт сопровождался видеороликом, который открыл для гостей выставки новый Афганистан с его природными и архитектурными достопримечательностями. По завершению концерта к павильону Афганистана прошел пеший парад, который возглавил глава исполнительной власти этой страны Абдулла Абдулла.



