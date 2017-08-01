Аферист обманул доверчивых шымкентцев на 300 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента задержали афериста, который обманул доверчивых граждан на сумму около 300 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

В Шымкенте задержан 46-летний мужчина, разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере. Он подозревается в 5 фактах мошенничества. Как оказалось, подозреваемый ранее был выпущен под залог, но до решения суда скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск. Спустя полгода полицейские задержали подозреваемого в собственном доме и доставили в отдел полиции.

Житель Шымкента входил в доверие к потерпевшим под предлогом оказания помощи в получении тендера, а после получения денег скрывался в неизвестном направлении. Так, в 2015 году подозреваемый, обещая помочь выиграть тендер, обманным путем завладел деньгами 32-летнего шымкентца в сумме свыше 120 миллионов тенге и скрылся из виду.

В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 300 миллионов тенге. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Сотрудники полиции просят людей, ставших жертвами мошенничества со стороны задержанного Сейитжана Сагына, обращаться в отдел полиции по телефону «102».