УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аэропорты Семея и Усть-Каменогорска ожидает масштабная реконструкция. К примеру, на реконструкцию аэропорта города Усть-Каменогорск направят больше пяти миллиардов тенге. Этих средств должно хватить на строительство грузового терминала, склада и модернизацию взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным информационного центра ВКО, миллиард тенге на работы выделят из республиканского бюджета, 2,5 миллиарда тенге - из областной казны, еще полтора миллиарда тенге готов внести Европейский банк реконструкции и развития. Ожидается, что после реконструкции аэропорт Усть-Каменогорска сможет принимать международные рейсы без ограничений. Начало работ намечено на 2018 год.

Между тем, по итогам года областной центр ВКО по-прежнему является драйвером основного роста объемов промышленной продукции (151%), пропустив вперед по итогам года Аягозский район, где рост объемов промышленной продукции составил 395% (Актогайский ГОК) и Риддер с ростом его объемов промпродукции в 153%.

В Семее показатель роста объемов промышленной продукции по году достиг 111, 8%. Там наладили производство столбов линий электропередач, фанеры, плит OSB в рамках Карты индустриализации. В этом году по этой же программе запланировано строительство завода с внедрением новейшего оборудования по переработке масличных культур, стоимостью 526 млн. тенге.

По региону из наиболее значимых проектов этого года является строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске, мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе.





