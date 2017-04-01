АБР прогнозирует рост экономики Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатский банк развития опубликовал прогноз экономической ситуации в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Согласно прогнозу АБР на 2017 год экономический рост в Казахстане ускорится в результате реализации бюджетных программ, направленных на стимулирование потребления и инвестиций, а также более высоких доходов от экспорта нефти, говорится в новом отчете Азиатского банка развития.

Как сообщила пресс-служба АБР, прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана до 2,4% в 2017 году и 2,2% в 2018 году с 1% в 2016 году. Годовая инфляция в 2017 году прогнозируется на уровне 8% - в пределах целевого коридора Национального банка 6-8% - по мере того как власти будут корректировать базовую ставку, проводить операции на фондовом рынке, а также сохранять контроль над монопольными ценами. Вместе с тем, в докладе отмечается необходимость оздоровления банковского сектора как одной из ключевых задач экономической политики.



"Принимаемые властями меры по решению существующих проблем в банковском секторе являются важным шагом в правильном направлении, - сказал Джованни Капаннелли, директор представительства АБР в Казахстане. - Однако предстоит дальнейшая работа в виде проведения стресс-тестирования и анализа качества активов в соответствии с международными стандартами, чтобы определить, какие банки нуждаются в дополнительном капитале, а также усовершенствовать оценку невозвратных кредитов".

В докладе также подчеркивается, что повышение прозрачности и улучшение коммуникации также будут способствовать повышению эффективности проводимой работы в банковском секторе.



Согласно "Прогнозу развития Азии", рост промышленности в 2017 году составит 2,4%, чему будут способствовать существенные расходы на инфраструктуру и увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата. Ожидается, что объем добычи нефти возрастет на 3,8% и достигнет отметки 81 млн тонн. Это будет обусловлено увеличением объемов добычи на месторождении Кашаган по сравнению с прошлым годом, а также расширением месторождения Тенгиз. Рост сельского хозяйства в 2017 году прогнозируется на уровне 3,5% в связи с реализацией новой программы государственной поддержки АПК.



С 1994 года, когда Казахстан стал членом АБР, страна получила более 5 млрд долларов США в качестве суверенных и несуверенных займов на проекты развития в таких секторах, как сельское хозяйство, образование, финансы, транспорт, водоснабжение и водоотведение. Проекты, реализуемые при содействии АБР, помогали стране в развитии сотрудничества с соседними странами посредством открытия транспортных маршрутов, развития частного предпринимательства, поддержки социального равенства и разработки продуктов знаний. Инициативы в области регионального сотрудничества в рамках Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества остаются неотъемлемой частью деятельности АБР в Казахстане.



Деятельность АБР, головной офис которого находится в Маниле, направлена на снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. Членами банка являются 67 стран, 48 из которых из региона.