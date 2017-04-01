Аблязов похищал своих сотрудников, чтобы скрыть следы преступлений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит допрос свидетелей по делу о хищении средств БТА Банка. В ходе выступления доверенное лицо Мухтара Аблязова Раушан Киздарбекова рассказала подробности своего похищения.

«В БТА Банке я непосредственно работала с Мухтаром Аблязовым. Весной 2007 года, после вызова в финансовую полицию, я отказалась подписывать документы в БТА Банке. (...) Однако Аблязов пообещал, что все вопросы с финполом решит. Аблязов сказал, чтобы я больше не ходила на допросы. Тогда я попросила адвокатов, однако он сказал, что адвокаты слишком дороги для меня. Тогда я взяла своего адвоката и пошла в финпол», - рассказала свидетель.

Далее Раушан Киздарбекова пояснила, что после этого разговора никаких отношений с Аблязовым не было.

«В марте 2009 года мне предлагали покинуть пределы страны. Я не уехала. Меня пытались вывезти. Это было сделано по поручению Аблязова. На тот момент я только вышла из больницы. Однако ко мне приехали ребята, погрузили меня в машину и увезли. Надо полагать, что это по поручению Аблязова. Они пытались вывезти меня через границу Кыргызстана, но пройти не получилось, так как уже стоял запрет на выезд, затем пытались через Узбекистан вывезти, там тоже выезд был закрыт», - добавила она.

Как стало известно ранее, Раушан Киздарбекова участвовала в хищении средств БТА Банка. В частности, речь идет незаконном кредитовании офшорной компании «Сирия-Альянс». На выданные банком средства компанией были приобретены и переданы по договорам лизинга в АО «Авиакомпания Екселент глайд» три воздушных судна стоимостью 54,6 миллионов долларов США. Фактически финансовая и хозяйственная деятельность этой авиакомпании контролировалась Аблязовым.

Далее, по его указанию было организовано заключение заведомо невыгодных для банка договоров с авиакомпанией Екселент глайд об оказании платных услуг по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено 922 миллиона тенге в 2007 году, и в 2008 году более одного миллиарда тенге.