Абдул Салик Хан: Пакистан обладает огромным потенциалом для производства ВИЭ 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пакистан может производить около 3 миллионов мегаватт солнечной энергии. Об этом в ходе празднования Национального дня Исламской Республики Пакистан в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО - 2017» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРП в РК Абдул Салик Хан.

В своем выступлении он сообщил, что Пакистан стал первой страной, которая извлекла пользу от своевременно утвержденных высококачественных солнечных карт в рамках глобальной инициативы. Об этом информирует медиа-центр ЭКСПО-2017.

«Мы обладаем огромным потенциалом для производства альтернативной энергии - около 2,9 млн Мегаватт (МВт) солнечной энергии и З40 000 МВт ветра, а также около 100 000 МВт гидроэлектроэнергии. Своевременное утверждение высококачественных солнечных карт дало начало эффективному развитию внедрения и использования возобновляемых источников энергии. Эта выставка демонстрирует последние достижения Казахстана в экономике, энергетике и искусстве. Мы рады принимать участие в ЭКСПО-2017, для нас это отличная возможность продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом с другими странами», - отметил Абдул Салик Хана.





Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан Акылбек Камалдинов отметил, что в настоящее время между Казахстаном и Пакистаном установлены многогранные и взаимовыгодные отношения. По его словам, развитие сотрудничества с Пакистаном является одним из основных направлений внешней политики Казахстана.

«Мы высоко оцениваем экономические возможности Пакистана, его геополитическое положение и авторитет в исламском мире. В данном контексте хотел бы особо подчеркнуть о готовности Казахстана развивать взаимовыгодное сотрудничество с Пакистаном по всем направлениям. Мы приглашаем пакистанские компании, расширять деятельность, укреплять коммерческое присутствие и наращивать инвестиционную активность на казахстанском рынке. Площадка ЭКСПО-2017 станет отличным трамплином для развития сфер взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул Акылбек Камалдинов.

Напомним, в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Исламская Республики Пакистан отметила 70-летие своей Независимости. Стоит также отметить, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Пакистаном.