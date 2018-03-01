Абай Тасбулатов: Новые инициативы Президента обеспечат скачок в развитии страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые инициативы Главы государства обеспечат скачок в экономическом и социальном развитии Казахстана. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов после совместного заседания палат, где Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с пятью новыми социальными инициативами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это историческое решение Главы государства - пять новых социальных инициатив. Нас радует, что каждая семья сможет приобрести жилье. Ставка вознаграждения не более 7 процентов. Раньше было на 10 лет, а сейчас на 25 лет, человек сможет приобрести квартиру без труда. Второе - снижение налогов (для низкооплачиваемых работников - прим.): было 10 процентов, сейчас до 1 процента снижается. При том, что людей с низкими доходами у нас в стране около двух миллионов. Третье - это общежития для студентов, это была большая проблема. Президент поставил задачу до конца 2022 года решить проблему - построить общежития на 75 тысяч мест. И еще выделить 20 тысяч грантов, особенно по техническим специальностям - это то, что необходимо для нашей страны», - сказал А. Тасбулатов.

Депутат отметил также важность расширения микрокредитования, о котором объявил Президент Нурсултан Назарбаев. На эти цели в 2018 году будет дополнительно выделено 20 миллиардов тенге. Пятая инициатива касается дальнейшей газификации страны - около 2,7 миллиона человек будут охвачены этой программой. За полтора года эта проблема должна быть решена.

По словам А. Тасбулатова, теперь перед Парламентом стоит задача законодательного обеспечения для реализации новых инициатив Главы государства. В этой работе будут участвовать и госорганы, и малый, и средний бизнес. Это позволит создать множество рабочих мест. В целом, это будет скачок в экономическом и социальном развитии Казахстана.



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