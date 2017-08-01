99 североказахстанских учителей готовы вести факультативы на английском языке

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования области Гульмира Каримова рассказала о задачах на предстоящий учебный год, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Августовское совещание работников образования в Северо-Казахстанской области пройдет 23 августа. По словам Гульмиры Каримовой, в этом году в его рамках пройдет конкурса старт-ап проектов среди педагогов региона.



«Конкурс был объявлен Министерством образования и науки РК. В нашей области определены спикеры и названия семи проектов. Лучшие работы конкурса будут отправлены на республиканский этап», - проинформировала Гульмира Каримова.



Планируется презентация следующих проектов: аналитического центра по повышению и коррекции знаний школьников, SMART-детский сад, клуба «LEADER», «Мы вместе, мы рядом», новые образовательные технологии подготовки рабочих кадров строительных квалификаций, «Автоматизация проектирования в машиностроении», лучшая организация среднего образования.



Гульмира Каримова сообщила, что в этом году 2, 5 и 7 классы перейдут на обновленное содержание образования и на пятидневную учебную неделю.



«В рамках реализации программы «Туған жер» по предметам «История Казахстана», «География» и «Казахская литература» 5 учебных уроков в год будут проводиться на базе музеев. Для сельских школ, в которых нет музеев, будут разработаны специальные видеоматериалы», - рассказала руководитель управления образования.



В новом учебном году на основании совместного решения педагогов и родителей в 57 школах области 99 учителей физики, химии, биологии и информатики готовы вести факультативы по этим предметам на английском языке.



«В 1,2,5,7 классах вводится критериальное оценивание вместо традиционных отметок. Оно включает формативное и суммативное оценивание. Формативное - это ежедневное оценивание учителем успеха школьника устным комментированием во время урока. Суммативное оценивание по двум видам: выставление баллов за степень овладения материала школьником по итогам изучения каждого учебного раздела и по итогам освоения учебного материала за четверть», - сказала Гульмира Каримова.



За основу воспитательной работы в учреждениях образования будут взяты 4 базовых проекта: «Өлкетану», «Отаным - тағдырым», «Саналы Азамат», «Кітап - білім бұлағы», разработанные в целях реализации статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».