9 тонн макулатуры собрали актауские школьники
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершился пилотный проект «Зеленое лидерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках акции по сбору макулатуры школьники Актау собрали 9017 кг макулатуры, тем самым смогли внести вклад в сохранение около 90 деревьев, сэкономить 180 000 литров воды, 9000 кВт энергии и уменьшить вредные для окружающей среды выбросы СО2 на 15 300 кг», - сообщил директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
По его словам, до финала дошли три школы - СШ №6, школа-лицей №7 им. Н. Марабаева и Назарбаев Интеллектуальная школа.
«Лидером среди участников стала Назарбаев Интеллектуальная школа, учащиеся которой собрали 5474 кг макулатуры. Ее призовой фонд составил 100 тыс. тенге. Второе место получили учащиеся СШ №6, собрав 2815 кг. Денежный приз составил 60 тыс. тенге. И третье место досталось школе-лицею №7, где было собрано 728 кг. Руководству школы был вручен денежный приз в размере 20 тыс. тенге», - пояснил Кирилл Осин.
Руководитель неправительственной организации напомнил о том, что пилотный проект был запущен в начале текущего года.
«Этот проект является новой инициативой в неформальном экологическом образовании, направленном на популяризацию «зеленых» технологий, продвижении идеи «3R» - recucle - reduce -reuse» (сокращение - повторное использование - утилизация твердых бытовых отходов)», - сказал он.
В проекте приняли участие вышеназванные учебные заведения и СШ№23. В каждой школе была сформирована команда до 12 человек с 6 по 10 классы. Ребята прошли дополнительные тренинги по «зеленому» лидерству, ораторскому искусству и личностному росту. В сборе макулатуры принимали участие родители учеников, а также их педагоги.
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