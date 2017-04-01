9 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

9 АПРЕЛЯ

ДАТЫ

Всемирный день молодежи (католический)

Учрежден папой римским Иоанном Павлом II в 1985 году. Идея ежегодного празднования Всемирного дня молодежи родилась у Иоанна Павла II во время праздников католической молодежи, проходивших в Риме в предпасхальную неделю 1985 года. Первое празднование Всемирного дня молодежи состоялось в 1986 году.

День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России

Отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля согласно Указу Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Установление даты праздника связано с тем, что в апреле принимались важнейшие правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, ставшие основой для построения системы ПВО нашего государства, организационной структуры войск ПВО, их становления и дальнейшего развития.

День войск противовоздушной обороны Беларуси

Установлен Указом президента Республики Беларусь № 157 в марте 1998 года, но праздновать его начали еще в советское время. Президиум Верховного Совета СССР в 1975 году постановил: «за большие заслуги Войск ПВО в годы войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время отмечать этот день ежегодно во второе воскресенье апреля».

День национального единства в Грузии

Установлен в честь Тбилисских событий 1989 года, также известных под названием «Трагедия 9 апреля».

Из-за перестройки и грузино-абхазского конфликта политическая ситуация в Грузии в конце 80-х была нестабильной. 18 марта 1989 года состоялся абхазский сход в селе Лыхны. Было выдвинуто предложение о выходе Абхазии из состава Грузии. Среди грузин это вызвало возмущение, которое вылилось в несанкционированные митинги.

4 апреля в Тбилиси у Дома правительства Грузинской СССР начался бессрочный оппозиционный митинг, которым руководили лидеры грузинского национального движения. В ночь на 9 апреля он был подавлен силами Советской Армии и внутренних войск, что повлекло за собой человеческие жертвы.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)

Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.

Национальный музейный выходной - День музеев в Нидерландах

Ежегодно одна из недель апреля в Нидерландах проводится жителями и туристами страны с пользой для повышения образовательного и культурного уровня - она стартует в Национальный музейный выходной, когда более 550 музеев открывают двери для бесплатного (или с большой скидкой) посещения.

День детей в Перу

Изначально День детей в Перу отмечали во второе воскресенье августа, обычно он приходился на зимние каникулы в школах (так как Перу расположено в Южном полушарии, август здесь - зимний месяц). Но в 2002 году Конгресс Республики Перу принял закон, согласно которому дата Дня детей передвигалась на второе воскресенье апреля. Основная задача праздника - привлечь внимание общественности к важности соблюдения прав ребенка, а также укрепить семейные связи между детьми и их родителями.

День доблести на Филиппинах

Изначально назывался Днем битвы за Батаан, но позже его переименовали, чтобы в один день почтить память тех, кто пал в битвах за Батаан и Коррехидор.

Битва за Батаан в 1942 году была одним из решающих сражений Филиппинской операции в ходе Второй мировой войны. Ее проводила японская армия, чтобы подавить сопротивление американо-филиппинской группировки на полуострове Батаан и острове Коррехидор. Благодаря победе в битве Япония установила контроль над островом Лусон и Филиппинским архипелагом.

День памяти мучеников в Тунисе

Этот день в стране официально установлен государственным праздником и выходным днём.

Во время демонстрации 9 апреля 1938 года множество тунисцев принесли в жертву свои жизни в защиту права на независимость от колониальной Франции и во благо своей страны.

День Микаэля Агриколы (День финского языка)

В качестве даты празднования выбран день смерти епископа Микаэля Агриколы - финского деятеля Реформации, который перевел Библию на финский язык.

Годовщина оккупации Дании

Дания была оккупирована Германией 9 апреля 1940 года в ходе операции «Везерюбунг» (датско-норвежской операции - немецкой операции по захвату Дании и Норвегии).

Все государственные флаги на флагштоках 9 апреля наполовину приспущены до полудня в знак скорби по погибшим в период оккупации. Однако после этого их полностью поднимают - это символизирует то, что Дания сегодня - свободная страна.

День битвы на хребте Вими в Канаде

Установлен канадским правительством в 2003 году. Государственным праздником он не является.

Битва на хребте Вими (битва при Вими) - это сражение между германскими и канадскими войсками в районе хребта Вими (Франция) во время Первой мировой войны, в результате которого канадские войска захватили район Вими. Сражение проходило с 9 по 12 апреля 1917 года.

Национальный день бывших узников войны в США

Дата 9 апреля выбрана в память о поражении в битве за Батаан на Филиппинах в 1942 году, после которого тысячи американских солдат были взяты в плен японцами. Часть пленников погибла по время печально известного Батаанского марша смерти, часть - уже после марша, в японских лагерях для военнопленных.

СОБЫТИЯ

147 лет назад (1870) для подавления вспыхнувшего в Мангыстау Иса-Досановского (Адаевского) восстания из Дагестана прибыл карательный отряд. Повстанцы, покинув Александровскую крепость (позднее Форт-Шевченко), были вынуждены отступить.

17 лет назад (2000) в Баку Президент Казахстана Н.Назарбаев выступил с речью на торжественном мероприятии, посвященном 1300-летию эпоса «Китаби дэдэ Коркут».

10 лет назад (2007) областной совет ветеранов Павлодарской области к 20-летию ветеранского движения опубликовал документальную книгу «Вехи нашей биографии. 1987-2007».

В нее вошли воспоминания участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, людей, которые восстанавливали разрушенное народное хозяйство, поднимали целину, строили города и заводы Павлодарского Прииртышья.

8 лет назад (2009) в Толебийском районе Южно-Казахстанской области заработал завод по производству битума.

7 лет назад (2010) на базе Южно-Казахстанской областной клинической больницы (ОКБ) открыт первый в регионе центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО-центр).

Центр экстракорпорального оплодотворения оснащен современным дорогостоящим оборудованием. Для работы в ЭКО-центре врачи - репродуктолог, эмбриолог - прошли специализации на базе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии в Москве и в инкубаторе доктора Карнауха в Самаре.

7 лет назад (2010) между прокуратурой г.Астана и главной прокуратурой г.Прага Чешской Республики подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документом закреплено оказание взаимной помощи в расследованиях, прежде всего, в области борьбы с транснациональной организованной преступностью и борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности, обмена информацией и практическим опытом. Протокол вступил в силу с момента подписания и заключен сроком на пять лет.

7 лет назад (2010) Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран».

7 лет назад (2010) в Москве президент Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра «Бобек» Сара Назарбаева награждена премией «Звезды Содружества» в области гуманитарной деятельности за значительный вклад в нравственно-духовное образование подрастающего поколения, защиту материнства и детства.

Премию присудил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ.

7 лет назад (2010) в Алматы в войсковой части №5572 состоялось открытие Аллеи памяти, посвященной военнослужащим Внутренних войск погибшим на таджикско-афганской границе.

Этот день во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан считается Днем памяти и поминовения героев.

7 лет назад (2010) в Алматы в галерее «ОЮ» открылась международная выставка «Многоликая Евразия», где художники смогли донести изобразительными средствами многообразие такого понятия, как Евразия.

На выставке представлено свыше 60 работ 40 авторов. Среди них - Тимур Аканаев, Серик Тайнов, Дана Муканова-Хуршудян, Николай Газеев, Евгения Ведерникова, Александра Калачева и другие. В рамках проекта издан каталог произведений художников Италии, Германии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

7 лет назад (2010) прошла церемония открытия первого в республике Центра адаптации и интеграции соотечественников, возвратившихся из дальнего и ближнего зарубежья. Центр состоит из двух семиэтажных общежитий и административного здания, рассчитанного на временный прием семей 200 оралманов на 5-6 месяцев.

Здесь им оказывают содействие во внесении в миграционную квоту, учат говорить на казахском и русском языках, обучают необходимой специальности, помогают в трудоустройстве.

6 лет назад (2011) в Алматы в Казахском государственном академическом театре драмы им. М.Ауэзова прошла премьера спектакля «Жаужүрек».

Пьеса, ставшая победителем республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Лучшее драматическое произведение», написана драматургом Дулатом Исабековым по мотивам повести «Балуан Шолак» Сабита Муканова.

5 лет назад (2012) в г.Веллингтон состоялся очередной пятый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между странами Таможенного союза и Новой Зеландией.

Данная Зона свободной торговли будет иметь особое значение, поскольку позволит четырем странам включиться в интеграционные процессы быстроразвивающейся азиатско-тихоокеанской экономической архитектуры.

5 лет назад (2012) в Павлодаре открыт сайт департамента по защите прав детей «Дети Павлодарского Прииртышья».

На сайте можно найти полезную информацию о защите прав и законных интересов детей в республике, о проектах, которые реализуются в области на благо детей. Посетители сайта bala-pavlodar.gov.kz. могут получить ответы на вопросы, обратившись на блог директора департамента или в общественную приемную, получить консультации юриста, психолога и педагога.

4 года назад (2013) в столичном выставочном комплексе «Көрме» начал работу первый Международный форум образования и выставка технологий для образования и профессиональной подготовки «WORLDDIDAC Astana 2013».

На стенде представлены материалы по развитию казахской части всемирной энциклопедии «Википедия», а также развитию открытой библиотеки Казахстана. Кроме того, на выставке была презентована мобильная версия веб-сайта открытой библиотеки Казахстана и мобильные приложения универсального словаря казахского языка и казахской части «Википедии».

4 года назад (2013) в Астане состоялось открытие офиса и тренинг-центра мирового лидера в области медицинских технологий, международной компании «Medtronic».

Тренинг-центр в Астане является платформой компании в Центральной Азии и Азербайджане для проведения практических занятий с использованием системы симуляции эндоваскулярных процедур ANGIO Mentor Express, которая позволит обеспечить обучение и техническую поддержку внедрению инновационных медицинских технологий и методов лечения в Казахстане.

4 года назад (2013) в Бишкеке торжественно открыта мемориальная доска на одном из домов улицы, носящей имя классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

3 года назад (2014) в Берлине состоялось девятое заседание Берлинского евразийского клуба (БЕК), посвященное вопросам реализации Стратегии «Казахстан-2050».

В ходе заседания клуба казахстанские и европейские политики и эксперты поделились своими взглядами на тему развития современного Казахстана в русле изложенных идей Главы государства. Большое внимание было уделено возможностям сотрудничества РК и ФРГ в сфере торговли и инвестиций, образования и науки, культуры.

3 года назад (2014) состоялось открытие нового штаба авиационной части 30153 Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

Новое здание построено с учетом всех современных требований для качественного исполнения воинского долга. В нем расположен лингафонный кабинет, комната психологической разгрузки, спортивный зал, столовая, комната дежурного и брифинг-зал.

3 года назад (2014) портал novate.ru составил список 8 самых необычных аэропортов в России и соседних странах. В первой тройке оказался Международный аэропорт Астаны. Он занял второе место. Первое досталось грузинскому аэропорту Царицы Тамары, третье - аэровокзалу Ханты-Мансийска (РФ).

3 года назад (2014) в Казахстане, пока в единственном экземпляре, собрали машину VIP-класса для детей марки Bugatti Veyron.

На сборку автомобиля у конструкторов казахстанской тюнинговой компании ушло два года. Машина является точной копией престижного авто. Вот только ее размеры в полтора раза меньше: детский спорткар рассчитан на водителя ростом от 120 до 160 см.

2 года назад (2015) в Алматы на территории выставочного центра «Атакент» прошла международная книжная и полиграфическая выставка «По Великому Шелковому пути», в работе которой приняли участие более 100 компаний из Казахстана, России, Беларуси, Турции, Китая, Греции и др. Главной целью участников является обмен опытом, внедрение новейших технологий в книжное производство, полиграфию. Кроме того, это возможность представить потенциальным покупателям весь современный ассортимент книжной продукции Казахстана.

2 года назад (2015) аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов передал в музей семейную реликвию - домбру своей матери Асимы Измухамбетовой. В областном историко-краеведческом музее домбра пополнила новый экспозиционный зал «Культура и литература».

2 года назад (2015) в Уилском районе Актюбинской области издали книгу о земляках-участниках войны «Уил в годы войны».

Авторы восстановили сотни имен своих земляков - тех, кто оказался в плену, пропал без вести, и о чьей судьбе не было ничего известно. Книга на основе архивных материалов рассказывает об участии уилцев в Великой Отечественной войне. В ней много фотографий военных лет и писем, написанных земляками с фронта.

2 года назад (2015) в Алматы в Национальной библиотеке РК открылась выставка «Научно-творческие труды Главы государства». В шести ее разделах представлено более 3 тыс. произведений на казахском, русском и английском языках.

Посетители увидели статьи 1958 года, очерки о Н.Назарбаеве, его труды, написанные в период президентства на исторические, экономические, социальные темы и многое другое.

Год назад (2016) в Национальной библиотеке Казахстана обнаружили рукопись «Тафсир Корана», которая, по мнению профессора, руководителя персидских исследований Кембриджского университета Фирузы Мелвилл, может стать сенсацией в современной исламской науке.

318 лет назад (1699) Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

63 года назад (1954) открыта советская научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-3» (СП-3), дрейфовавшая на сравнительно тонком и недолговечном паковом льду. Начальником экспедиции был океанолог и географ Алексей Федорович Трешников.

51 год назад (1966) Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг. Первый Индекс был издан в 1559 году по инициативе Папы римского Павла IV. По мнению историков и исследователей, это было неслучайно. Все дело в том, что до своего избрания на этот высокий пост Павел IV был Верховным инквизитором.

28 лет назад (1989) американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

В 1963 году Энгелбарт основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS (oNLine System) - гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», - которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

12 лет назад (2005) в ратуше города Виндзор состоялась церемония бракосочетания принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания совершалась не в церковном, а в гражданском порядке.

ИМЕНА

59 лет назад (1958) родился МЕРЗАДИНОВ Ергали Серикбаевич - главный военный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет; Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1982).

Трудовой стаж: рабочий винсовхоза им. Кирова Кировского района (1975-1977); стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района г.Алма-Ата (1982-1986); прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений прокуратуры Казахской ССР (1986-1991); заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры (1991-1992); прокурор Советского района, заместитель прокурора г.Алматы (1992-1996); прокурор Северо-Казахстанской области (1996-1997); прокурор г.Алматы (1997-2001); прокурор Карагандинской области (2001-2002); вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (2002-2003); прокурор г. Астана (2004-2005); заместитель генерального прокурора Республики Казахстан (2005-2009).

На занимаемой должности - с мая 2009 года.

Награжден орденом «Даңқ» 2-й степени (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін», «Астананың 10 жылдығы», «90 лет Вооруженных Сил СССР»; нагрудным знаком «Қайсар» 2-й степени.

56 лет назад (1961) родился КАРАГОЙШИН Тимур Джиенбаевич - генеральный директор РГП «Госэкспертиза».

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1985); Университет технологии строительства, оценки и управления качества, г.Алматы, юрист-эксперт (2004).

Трудовая деятельность: работа в государственных организациях на разных должностях (1978-1994); заместитель главы Жалпакталской районной администрации (1994-1996); главный специалист, заместитель директора по дорфонду Уральского казенного предприятия «Оралавтодор» (1996-2001); директор Западно-Казахстанского областного центра лицензирования (2001-2002); начальник управления, заместитель директора, исполняющий обязанности директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Западно-Казахстанской области Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли РК (2002-2003); начальник управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Западно-Казахстанской области Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); заместитель акима г.Уральск (2005-2007); директор филиала АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капитальному строительству» (2007-2008); советник акима Западно-Казахстанской области по строительству (10.2008-11.2008); генеральный директор ТОО «Super-Accord Astana» (2009-2010); советник ректора ЕНУ им.Л.Гумилева (01.2011-07.2011); директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области (2011-2013); руководитель управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан (04.2013-11.2013); первый заместитель генерального директора РГП «Госэкспертиза» (2013-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден медалями «20 лет независимости Республики Казахстан»; «20 лет Пограничной службе КНБ Республики Казахстан»; Почетной грамотой Комитета по делам строительства Республики Казахстан (2001).

48 лет назад (1969) родился УАКПАЕВ Марат Султанович - заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в г.Караганда. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, юрист (1993).

Трудовой стаж: преподаватель кафедры гражданского права Карагандинского государственного университета (1993-1996); преподаватель Евразийского университета (1996-1998); старший преподаватель филиала Российско-Казахстанского гуманитарного университета в г.Астана (1998-1999); заведующий кафедрой гражданского и трудового права Евразийского университета (1999-2001); консультант отдела правовой экспертизы Комитета по законодательству и правовой реформе аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2001-2002); заведующий секретариатом комитета по законодательству и правовой реформе аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2003); заведующий отделом правовой экспертизы аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2003-2004); заведующий отделом экспертизы аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (с 2004 года); заведующий информационно-аналитическим отделом Сената Парламента Республики Казахстан (с 2011 года).

47 лет назад (1970) родился ЛУКЬЯНЧИКОВ Василий Геннадьевич - начальник регионального отдела безопасности ТОО «Евразийская Группа».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специальность, преподаватель истории, политической истории и социально-политических дисциплин (1993); Казахский государственный университет мировых языков, учитель немецкого языка (1997); Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, юрист (2001). Прошел обучение в Трансевропейском центре экономики и финансов (Лондон, Великобритания) по программе «Обеспечение корпоративной экономической и информационной безопасности».

Трудовой стаж: служба в рядах Вооруженных Сил СССР, Группа советских войск в Германии (1988-1989); служба в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан в подразделении разведки на должностях оперативного и руководящего состава (1993-2007); директор информационно-аналитического департамента ENRC Kazakhstan (структурное подразделение ENRC Plc.) (2007-2014).

На занимаемой должности - с июня 2014 года.

Награжден медалью «За безупречную службу» (2004); почетным знаком ENRC «За трудовую доблесть» (2009).

46 лет назад (1971) родился АКЧУЛАКОВ Болат Уралович - генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy».

Родился в г Гурьев (ныне Атырау). Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике (1993), экономист; образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы) (1998), оценка контрактов на недропользование и экономика нефтедобычи.

Трудовой стаж: экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1993-1995); начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1997); старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель директора департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001); бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003); исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008); управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2010); генеральный директор ТОО «PSA» (2010-2011); президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011); вице-министр нефти и газа (2012-2014); генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (2014-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.

39 лет назад (1978) родился БЯКОВ Дмитрий Николаевич - казахстанский футболист, полузащитник сборной Казахстана и футбольного клуба Алма-Ата. За сборную сыграл 25 матчей, забил 7 мячей.

Клубная карьера Дмитрия Бякова началась в 1998 году в клубе Кайрат, Алматы. Затем он играл за такие клубы, как Анжи, ФК Актобе, Шахтёр, Астана и ФК Алма-Ата.

Выступал за сборную страны в квалификации в ЕВРО 2008, став лучшим бомбардиром сборной. В турнире он забил 5 голов, став одним из лучших бомбардиров турнира.

36 лет назад (1981) родилась ХАМЕНОВА Бакытгуль Кайржановна - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родилась в г.Атырау. Окончила Атырауской государственный университет им. Х.Досмухамедова, казахский язык и литература (2001); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, филолог (2005); Атырауский институт нефти и газа, нефтяное дело (2009).

Трудовая деятельность: диктор Атырауской областной телерадиокомпании (1999-2001); преподаватель казахского языка в русских группах Атырауского института нефти и газа (2001-2004); заместитель директора по воспитательной работе элитарной школы при Атырауском государственном университете им. Х.Досмухамедова (2001-2003); корреспондент телевидения «Рахат-ТВ» (2003-2004); преподаватель кафедры «Казахская литература и журналистика» Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова (2002-2008); директор Прикаспийского современного колледжа г.Атырау (2005-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена грамотой «Құрмет» Министерства образовании и науки РК.

33 год назад (1984) родился ДОСКАРАЕВ Диас Бауржанович - мастер спорта по теннису, мастер спорта международного класса, 7-кратный чемпион Республики Казахстан, 2-кратный чемпион Азии.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Призер чемпионата мира лучших национальных игроков, победитель международных турниров, участник Кубка Девиса в городе Маниле.

24 года назад (1993) родился АХМЕТОВ Ануар Ерланович - пятикратный чемпион Азиатских паралимпийских игр по плаванию.

Родился в г.Астана. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, физкультура и спорт (2011).

Трудовой стаж: многократный чемпион и призёр чемпионатов РК по плаванию среди спортсменов-инвалидов (2009-2012); участник Азиатских паралимпийских игр в г.Гуангжоу (Китай) (2010); пятикратный чемпион Азиатских паралимпийских игр по плаванию (2014).

Награжден серебряной, бронзовой, двумя бронзовыми медалями открытого чемпионата Великобритании (2012); почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма» (2015).