88-летний беркутчи со знаменитой Айшолпан участвуют в празднике орлов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На туристической базе «Чингисийн хурээ», расположенной вблизи монгольской столицы Улан-Батора, проводится традиционный ежегодный фестиваль - «Весенний праздник орлов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

Этот красочный фестиваль организуется с 1999 года, и уже стал одним из самых посещаемых зимой мероприятий в стране для туристов. Стоит отметить, что орлиная охота с беркутами и другими птицами имеет древнейшую историю, которая берет начало примерно 6 тыс. лет назад.



Главными организаторами фестиваля являются Министерство природы и туризма, Столичное управление туризмом, Администрация аймака Баян-Улгий, Ассоциация беркутчи и другие.



В этот раз на турбазе «Чингисийн хурээ», построенной в стиле XIII века, собрались более 20 беркутчи из аймака Баян-Улгий, преодолев более 1300 км пути. Самому старшему участнику, Баби Байтей, в этом году исполняется 88 лет. Он охотится с орлами более полувека. На сегодняшний фестиваль он приехал со своим верным другом, который является уже 30-ым по счету его птенцом. Самым юным участником стал четырнадцатый летний охотник. Также в фестивале принимает участие известная на весь мир беркутчи по имени Айшолпан, снявшаяся в фильме «Охотница с орлом».



Праздник продлится два дня, и в воскресенье мероприятие началось с парада всадников на руках с орлами. Затем каждый участник демонстрировал зрителям свое умение командовать птицей - призывать парящих своих питомцев и добывать с ее помощью дичь. Помимо этого, проводилась национальная игра казахского народа - кокпар (кок-бору), который представляет собой борьбу всадников за тушу козла.









Наряду с этим, посетители фестиваля приняли участие в народных играх, танцах, пробовали традиционную кухню и ознакомились с мастерством вышивания казахских девушек.



Напомним, в 2016 году ЮНЕСКО, отметив тесную связь с такими понятиями, как защита окружающей среды, культурное наследие и привлечение общин, а также существенную распространенность в 60 странах мира, включила соколиную охоту в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Фото: montsame.mn