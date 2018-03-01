85-летняя женщина обвиняется в убийстве сына в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области 85-летняя женщина убила собственного сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Сайрамском районном суде, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса РК «Убийство», ведется расследование. С учетом возраста в отношении подозреваемой принята мера пресечения «домашний арест».

Отметим, происшествие случилось 15 марта в селе Аксукент Сайрамского района. Пьяный 55-летний мужчина поднял руку на свою мать. Защищаясь, женщина ударила сына ножом.

Как стало известно позже, погибший мужчина в течение нескольких лет состоял на учете в наркологическом диспансере как алкоголик, и в органах внутренних дел.

Автор: Айнур Акбаева