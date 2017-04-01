8 подозреваемых взяты под стражу по делу о теракте в Санкт-Петербурге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемь подозреваемых взяли под стражу по делу о теракте в Санкт-Петербурге, передает Казинформ со ссылкой на сайт Следственный комитет РФ.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту совершения 3 апреля 2017 года террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга. По ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении 8 ранее задержанных лиц: Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова», - говорится в сообщении.

Указанные лица были задержаны 6 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе обысков в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие обвинения. Расследование по уголовному делу продолжается.