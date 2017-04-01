8 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Международный день цыган

Установлен I Всемирным цыганским конгрессом в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно.

На этом конгрессе цыгане мира признали себя единой нетерриториальной нацией и приняли собственные государственные символы - флаг и гимн. Этот день стал для них днем самоопределения нации. В память об этом созданный в том же году Международный союз цыган и учредил международный праздник.

День российской анимации

8 апреля 1912 года состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма - «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Кукольная анимация Владислава Старевича имела огромный успех и не только на родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве.

День сотрудников военных комиссариатов в России

В этот день в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам - военкоматы.

День сотрудников военных комиссариатов в Беларуси

Отмечается ежегодно согласно приказу министра обороны Республики Беларусь №175 от 10 марта 2003 года.

На сегодняшний день в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь функционируют 134 военных комиссариата (из них пять областных и военный комиссариат города Минска и Минской области).

День сотрудника органа Кыргызской Республики по контролю наркотиков

В этот день в 2004 году Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики принят Закон Кыргызской Республики «Об органе Кыргызской Республики по контролю наркотиков», который определил место и роль органа Кыргызской Республики по контролю наркотиков в системе исполнительной власти Кыргызской Республики, установил основные задачи, права и ответственность, гарантии правовой и социальной защиты, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Учрежден Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 801 от 16 ноября 2006 года. Но первоначально датой его празднования было установлено 12 февраля.

День национального парка «Плитвицкие озера» в Хорватии

Впервые название «Плитвицкие озёра» упоминается в 1777 году в записях священника Доминика Вукасовича. 8 апреля 1949 года озёра получили статус Национального парка. В 1979 году Национальный парк «Плитвицкие озёра» включен в реестр «Всемирного наследия» ЮНЕСКО под номером 98.

Хана мацури в Японии

Это один из немногих праздников, устраиваемых при буддийских храмах по всей стране. Раньше он назывался Камбуцу-э (День рождения Будды). Исторические предания гласят, что впервые Камбуцу-э отмечался в 606г. в храме Гэнкодзи (провинция Ямато) во время правления императрицы Суйко. Первое письменное упоминание о празднике встречается в 840г. при описании церемонии празднования Дня рождения Будды в императорском дворце. Наиболее популярным праздник был в период Мэйдзи (1868-1912).

День «Нарисуй птицу»

День «Нарисуй птицу» - это движение, которое зародилось в Великобритании в сороковых годах и постепенно распространилось в других странах мира.

В 1943 году 7-летняя Дори Купер из Англии навещала в госпитале своего дядю, потерявшего ногу на войне. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, она попросила его нарисовать ей птичку. Это подействовало; во время следующих визитов Дори другие раненые солдаты тоже стали рисовать ей птиц.

Три года спустя Дори погибла - ее сбила машина. На похоронах ее гроб был наполнен изображениями птиц, нарисованными солдатами, медсестрами и врачами из госпиталя, где лежал ее дядя. Постепенно день рождения Дори, 8 апреля, превратился в День «Нарисуй птицу», который стал известен во всем мире.

СОБЫТИЯ

27 лет назад (1990) государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию железнодорожного вокзала станции Целиноград, построенного трестом «Целинтрансстрой». Главное девятиэтажное здание комплекса возведено на привокзальной площади им. 310-й дивизии.

21 год назад (1996) создано Общественное объединение «Реабилитационный центр «Самал», в котором стремятся внедрять новые способы и методы оздоровления больных детей. Ребят здесь приобщают к творчеству и спорту, проводят обучающие тренинги и занятия, основная цель которых, научить малышей с ограниченными возможностями жить в безбарьерном обществе, придать уверенности в себе и своих возможностях.

«Самал» включен в казахстанскую Книгу рекордов Гиннеса, как организация, впервые применившая для реабилитации больных ДЦП технологию «космических» костюмов, которые позволяют колясочникам встать на ноги.

18 лет назад (1999) Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева акимат Акмолинской области из Астаны перенесен в Кокшетау.

12 лет назад (2005) в Алматы в Национальном банке Республики Казахстан состоялась первая художественная фотовыставка «Монеты суверенного Казахстана». На фотовыставке были представлены фотографии серий монет из серебра, золота и нейзильбера: «Монеты старых чеканов», «Золото номадов», «Архитектурные и исторические памятники», «Красная книга Казахстана», «Прикладное искусство», «Спорт», «Древний Туркестан».

12 лет назад (2005) в Алматы состоялась презентация Международной школы экономики и социальных наук (МШЭ). МШЭ является частью Казахстанско-Британского университета.

9 лет назад (2008) в Москве вышла в свет книга «Казахи в России». Сборник в двух томах, составленный по хронологическому принципу, содержит более 600 биографических справок. Основанные на архивных материалах, данных справочно-энциклопедической литературы, личных опросах и анкетировании, они предоставляют сравнительно полное представление о ярких выходцах из казахской среды, в разное время побывавших в России, а также о тех, кто проживает здесь сегодня. Книга дает возможность через конкретные судьбы проследить исторические и миграционные процессы, протекавшие на территории Казахстана и России в новое и новейшее время.

9 лет назад (2008) в Казахстане создана Национальная бюджетная сеть, участники которой объединяют свои усилия для опосредованного участия общественности в контроле государственного бюджета и повышении результативности бюджетных программ. Цель сети - добиться прозрачности бюджетного процесса и подотчетности госорганов обществу.

8 лет назад (2009) в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая состоялось торжественное открытие Международной школы молодых физиков «Космос, ядра, наука и нанотехнологии».

7 лет назад (2010) впервые в истории отечественной культуры в Тель-Авиве состоялся концерт симфонического оркестра Израиля, программа которого была полностью составлена из произведений казахских композиторов.

В первом отделении оркестра был продемонстрирован документальный фильм об истории Казахстана, в фойе концертного зала была развернута большая выставка, посвященная нашей стране.

7 лет назад (2010) Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия терроризму», направленный на совершенствование правовых основ противодействия терроризму с учетом международной практики формирования системы антитеррористических мер, повышение эффективности антитеррористической деятельности.

7 лет назад (2010) в Алматы состоялась презентация «Книги слов» («Ғаклия») Абая, изданной впервые на трех языках и в интегральной обложке. Издание представляется не только литературным шедевром, но и дополнительным учебным пособием для тех, кто изучает казахский и английский языки.

«Впервые «Слова» Абая одновременно изданы на казахском, русском и английском языках. Русский вариант подготовила переводчик Клара Серикбаева. На английский язык ее перевел видный поэт и тюрколог Ричард Маккейн, который потратил на эту работу два года.

7 лет назад (2010) в Атырау в Научно-исследовательском институте «Каспиймунагаз» приступила к работе петрофизическая лаборатория, предназначенная для исследований кернового материала в пластовых условиях.

Лаборатория оснащена уникальным оборудованием, которое позволила недропользователям региона оперативно и качественно проводить нужные исследования в продуктивных пластах нефтяных месторождений, в том числе и кернового материала, поднятого на поверхность. Ранее все подобные исследования, цель которых - определить степень продуктивности пласта, глубину залегания нефти, проводились за рубежом.

7 лет назад (2010) между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Университетом Кембридж (Великобритания) подписан меморандум о сотрудничестве.

В документе предусмотрено сотрудничество сторон в области подготовки государственных служащих, проведение стажировок слушателей и сотрудников академии в Университете Кембридж, организация корпоративной научно-исследовательской деятельности.

7 лет назад (2010) в 19 часов 57 минут по местному времени с космодрома «Байконур» ракетой-носителем «Днепр» запущен космический аппарат научного назначения «КриоСат-2» Европейского космического агентства (ЕКА).

Спутник научного назначения «КриоСат-2» предназначен для наблюдения за воздействием глобального потепления на полярные льды.

6 лет назад (2011) Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Siemens AG создали совместное предприятие, которое реализует проекты в сфере электрификации железных дорог Республики Казахстан.

Новое совместное предприятие, где будут реализовываться проекты в сфере электрификации железных дорог Республики Казахстан, модернизации тяговых подстанций и контактной сети на магистральных направлениях, получило название ТОО «Temir Zhol Electrification».

6 лет назад (2011) во Дворце независимости г.Астана прошла торжественная церемония инаугурации Президента Казахстана, в ходе которой Нурсултан Назарбаев принес присягу на верность народу Казахстана, и ему было вручено удостоверение Президента РК.

6 лет назад (2011) в городе Байконыр создана химико-экологическая лаборатория дочернего государственного предприятия (ДГП) «Инфракос-Экос», предназначенная для определения компонентов ракетного топлива в объектах окружающей среды и оперативного реагирования на штатные и нештатные пуски при осуществлении ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур.

3 года назад (2014) департамент таможенного контроля по Жамбылской области приступил к внедрению пилотного проекта электронного таможенного декларирования, входящее в число требований и стандартов Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Применительно к бизнесу, электронное декларирование повлияет на сокращение времени таможенной отчистки за счет электронного обмена информацией между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами.

3 года назад (2014) в Баку прошло заседание Комитета начальников Генеральных штабов Вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, России, Беларуси и Кыргызстана.

В соответствии с повесткой заседания рассмотрено и подписано 12 документов по взаимодействию в военной сфере, среди которых Концепция развития совместной радиолокационной государственной системы опознавания, Соглашение о статусе военнослужащих инженерных войск ВС, Соглашение об обмене геопространственной информацией в соответствии с интересами Вооруженных сил стран СНГ, концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества между странами СНГ и др.

3 года назад (2014) арт-директор румынского оперного театра Mihai Cosma и дирижер Кристиан Санду пригласили ведущую солистку «Астана Опера» Жупар Габдуллину исполнить заглавную партию в опере Джузеппе Верди «Аида».

Жупар Габдуллина - лауреат республиканских и международных конкурсов, обладательница Гран-при международного конкурса «Искусство XXI века», в 2013 году на международном оперном фестивале «Дж. Верди - 200 лет» она исполнила партию Аиды в одноименной опере.

Год назад (2016) в Национальном музее Казахстана открылась уникальная выставка «Мекка на серебряных марках Московского монетного двора».

Пробы коллекции из 40 марок, посвященные Священной Мекке, изготовлены из серебра 999 пробы по эксклюзивной технологии. Выпущены они были в 2013 году в России на Московском монетном Дворе Министерства финансов РФ.

Оригиналом послужили почтовые марки, выпущенные в разные годы 24 исламскими странами мира: в Афганистане, Алжире, Иране, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии и других.

Год назад (2016) при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан создали консультативный совет по вопросам обеспечения законности.

Главными задачами консультативно-совещательного органа определены содействие проведению государственной политики в сфере обеспечения законности, усиление роли гражданского общества в становлении правового государства, дальнейшее развитие взаимодействия прокуратуры с неправительственными организациями и населением.

Год назад (2016) казахстанский фильм «Под вечным оком неба» известного кинорежиссера Бахыта Каирбекова стал победителем Х Международного кинофестиваля научно-популярных и образовательных фильмов The World of Knowledge в номинации «Лучший сценарий».

В основу сценария положена книга Нурсултана Назарбаева «В потоке истории». Фильм состоит из 10 серий по 26 минут, каждая из которых повествует об отдельном этапе истории казахского народа.

492 года назад (1525) Пруссия, в соответствии с договором, подписанным в Кракове, из орденского церковного государства стала светским государством - герцогством, подвластным Речи Посполитой.

469 лет назад (1548) Испания провозгласила Перу своей территорией. В дальнейшем независимость от Испании Перу удалось обрести лишь к 1821 году, причем уже в 1823 году испанцы вновь завладели территорией страны. После состоявшейся в 1824 году битвы при Аякучо Перу окончательно стало независимым государством.

251 год назад (1766) в США запатентована первая в мире пожарная лестница. Эта лестница имела высоту около 10 м, ее появление было обусловлено постройкой многоэтажных домов.

234 года назад (1783) российской императрицей Екатериной II издан манифест о присоединении Крыма к России. Проект был предложен императрице Григорием Потемкиным, получившим в итоге титул светлейшего князя Таврического.

113 лет назад (1904) между Великобританией и Францией подписано соглашение о колониальных владениях, в числе которых значились Египет и Марокко. Соглашение получило неофициальное название Антанта, что означает «Сердечное согласие».

99 лет назад (1918) российский исторический триколор был заменен красным флагом.

7 лет назад (2010) свергнут президент Киргизии Курманбек Бакиев. В столкновениях погибло более 70 человек.

ИМЕНА



74 года назад (1943) родился ЖОШИН Аппас Абильтусупович - президент ТОО «Карагандинский лифтостроительный завод».

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1967).

Трудовой стаж: инженер-конструктор, начальник конструкторского бюро, заместитель главного конструктора, главный технолог Карагандинского завода металлоконструкций (1968-1974); главный инженер проектов, главный конструктор. ЦНИИ «Проектстальконструкция» (1974-1977); главный инженер Рудоремонтного завода треста «Карагандашахтостроймонтаж» (1977-1978); начальник конструкторского бюро (ОКС), заместитель директора завода Карагандинского завода металлоконструкций (1978-1985); с 1985 года - директор Карагандинского завода металлоформ и бортоснастки, с переименованием предприятия на Карагандинский завод бытовой техники работал в должности президента АО; президент ОАО «FORNAX».

Награждён медалями «За трудовую доблесть», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл». За большой вклад в строительство г.Караганды, активное участие в общественно-политической жизни г. Караганды присвоено звание «Почётный гражданин г.Караганды» (2003).



63 года назад (1954) родился БЕЙСБАЕВ Саясат Жакыпжанулы - шеф-редактор казахского вещания «31 канала».

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, факультет журналистики (1980).

Трудовая деятельность: работал в районном автоклубе (1971-1972); служба в сибирской тайге недалеко от Новосибирска в военно-стратегическом ракетном отделе (1972-1974); учеба в КАЗГУ (1975-1980); корректор, журналист, редактор, главный редактор, алматинский региональный журналист республиканской газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») (1980-1992); журналист казахстанского представительства радио «Азаттық» (1992-1994); главный редактор республиканской газеты «Дала мен қала» (с 2004 года); заместитель программного директора радио «Қазақ», главный редактор радио «Қазақ» (с 2008 года).

На занимаемой должности - с августа 2011 года.

Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, обладатель международной награды имени Жамбыла.



59 лет назад (1958) родилась КОРЖОВА Наталья Артемовна - видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан, доктор экономических наук.

Родилась в Талды-Курганской области. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1979).

Трудовой стаж: рабочая Алма-Атинского табачного комбината (1975); экономист, старший экономист, начальник отдела, начальник управления Министерства финансов Республики Казахстан (1979-1996); начальник департамента социальной сферы Министерства финансов Республики Казахстан (01.1996-11.1996); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (1996-1999); вице-министр финансов Республики Казахстан (1999-2002); первый вице-министр, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002-2006); министр финансов Республики Казахстан (2006-2007); ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2017).

На занимаемой должности - с апреля 2008 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2009); медалями.



57 лет назад (1960) родился ТАЖИН Марат Муханбетказиевич - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г.Актюбинск. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981); стажер Лондонского университета (1987-1988).

Трудовой стаж: инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983); аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1983-1987); старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1988-1991); заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1991-1992); первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета министров Республики Казахстан (1992-1993); заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета министров Республики Казахстан (01.1993-06.1993); заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра (1993-1994) (центр создан по инициативе М. Тажина и стал выполнять функции основной аналитической структуры главы государства); государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан (1994-1995); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (1995-24.1999); помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - секретарь Совета безопасности РК (1999-2001); председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (05.2001-12.2001); помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2001-2002); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); начальник управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2006-2007); министр иностранных дел Республики Казахстан (2007-2009); помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2009-2013); государственный секретарь Республики Казахстан (2013-2014); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2017).

На занимаемой должности - с января 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Барыс» I степени (2007), медалями.

Член редколлегии республиканских общественно-политических журналов «Мысль», «Казахстан-спектр», «Саясат».



42 года назад (1975) родился НУРЖАНОВ Нурлан Амангельдиевич - член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2000).

Трудовой стаж: работник ПМК-23 «Шымкентмелиорация» (1992-1993); ведущий специалист отдела финансов по г.Шымкент (1997-1998); главный специалист, начальник отдела департамента финансов по Южно-Казахстанской области (1998-2004); начальник отдела финансов по г.Кентау Южно-Казахстанской области (2004-2008); начальник отдела службы внутреннего аудита аппарата акима Южно-Казахстанской области (01.2008-07.2008); начальник отдела, заместитель начальник управления департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2008-2009); заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2009-2013); председатель Ревизионной комиссии по Южно-Казахстанской области (2013-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.



42 года назад (1975) родился РАХИМБАЕВ Асхат Адылханович - директор департамента управления персоналом Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, бакалавр истории.

Трудовой стаж: директор Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Республиканский научно-образовательный центр «Әділет» (2002-2006); главный эксперт территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области (2007-2009); главный эксперт управления занятости населения департамента занятости и миграции населения Министерства труда и социальной занятости населения Республики Казахстан (2009-2010); эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2011); главный эксперт, начальник управления, заместитель директора Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2012); консультант, инспектор отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2012-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.

41 год назад (1976) родился КУРЯТОВ Владимир Геннадьевич - заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».

Родился в г.Кызылорда. Окончил Кызылординский университет «Болашак».

Трудовая деятельность: служба в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан (1996-1998); корреспондент городской газеты «Кызылорда» (1998-1999); корреспондент областной газеты «Кызылординские вести» (1999-2001); редактор областной газеты «Час пик» (2001-2005); заведующий отделом права республиканской газеты «ОКО» (2005-2007); корреспондент отдела политики, обозреватель (включен в президентский пул) газеты «Казахстанская правда»; редактор отдела политики АО «РГ «Казахстанская правда» (2014-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

В 2016 году стал лауреатом Премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.



37 лет назад (1980) родился ТОЛЕУТАЙ Мурат Рашидович - заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Родился в КазССР. Окончил Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева (2002); магистратуру Казахского гуманитарно-юридического университета, юрист (2005).

Трудовой стаж: ведущий специалист отдела экспертизы подзаконных актов производственной сферы управления экспертизы подзаконных актов департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2004); начальник управления юстиции Медеуского района департамента юстиции г.Алматы (2004-2005); заместитель начальника департамента юстиции г.Алматы, заместитель директора департамента международного права и защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковых работы Министерства юстиции Республики Казахстан, заместитель начальника департамента юстиции г.Астана (2007); начальник департамента юстиции г.Астана (2008); директор юридического департамента АО «Фонд науки» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2009); советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (2010-2012); советник председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами (2012-2013); заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан (2013); заместитель председателя Агентства по защите прав потребителей (02.2014-08.2014).

На занимаемой должности - с августа 2014 года.

Награжден юбилейными медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).



37 лет назад (1980) родился САГЫНБАЕВ Серик Орынбасарович - руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Окончил Актауский государственный университет им. Ш.Есенова, инженер-эколог (2003).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области (2003-2005); главный специалист, начальник отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области (2005-2015).

На занимаемой должности - с августа 2015 года.



35 лет назад (1982) родился ГОЛОВКИН Геннадий Геннадиевич - казахстанский боксёр, 7-кратный чемпион первенств Республики Казахстан, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодежи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001), чемпион мира 2003 года, финалист XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах (2004). В 2006 году перешёл в профессиональный бокс. Чемпион мира (по версиям WBA, 2011- н.в. по версии IBO, 2011 - н.в.)

Уроженец г.Караганды. Получил известность еще во время своей любительской карьеры. Боксом он стал заниматься в 14 лет, в секцию его практически за руку привел брат.

Головкин известен как мощный и техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. При этом за всю свою профессиональную и любительскую карьеры Головкин ни разу не был нокаутирован и не оказывался в нокдаунах.

Награды Геннадия Головкина с Конвенции WBC: «Самому доминирующему боксёру», «За лучшее событие года», сертификат Книги рекордов Гиннесса о признании его в качестве обладателя мирового рекорда, как чемпиона мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

В конце 2013 года Геннадий Головкин назван «Боксёром года» по версии авторитетного американского издания USA Today и читателей журнала The Ring.