75 новых ветлабораторий простаивают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане попросту простаивает 75 новых ветеринарных лабораторий, построенных за счет бюджетных средств. Об этом сегодня сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с 2015 годом объем выявленного неэффективного использования бюджетных средств вырос в три раза и составил 382 млрд тенге, задумайтесь. Так например в течение трех лет пустуют построенные вторые этажи 75 районных ветеринарных лабораторий на сумму 4,4 млрд тенге. Я помню, как бывший министр пробивал, что если не будет лабораторий, мы не сможем продавать скот. Мы выделили деньги и вот - 75 ветеринарных лабораторий простаивают», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также привел в качестве примера магистральный газопровод «Алматы - Талдыкорган».

«Другой пример бесхозяйственности - в конце 2016 года был построен магистральный газопровод «Алматы - Талдыкорган», стоимостью 20 млрд тенге. По данным Счетного комитета, он не функционирует в связи с отсутствием газораспределительных сетей», - сообщил Нурсултан Назарбаев.

«Нурсултан Абишевич дело в том, что не были выделены средства на завершение 55 км. В прошлом году эти средства были выделены. Мы закончили эту работу. Мы из местного бюджета на эти цели выделили 4 млрд тенге и делаем распределительные сети, в первую очередь Талдыкоргана»,- сказал аким Алматинской области Амандык Баталов.

«Если мы начали строить этот газопровод, и мы знаем, что в ближайшие годы газораспределительных сетей не будет, зачем мы сюда тратили эти деньги, а не отдали другому газопроводу? Комплексного подхода нет, строим завод - знаем, что он не будет на экспорт выпускать продукцию, но тратим деньги и строим»,- заключил Назарбаев.