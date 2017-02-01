700 мелких хозяйств объединились в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В минувшем году в Жамбылской области произошло объединение 50 сельскохозяйственных производственных кооперативов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В областном управлении юстиции зарегистрировано 27 созданных в области производственных кооперативов, 23 сельскохозяйственных кооператива перерегистрированы. Около 700 мелких хозяйств и подсобных хозяйств объединились в 50 сельскохозяйственных производственных кооперативов.

В их числе 57 хозяйств составили два сельскохозяйственных производственных кооператива по принципу молочного кластера. Так, в Меркенском районе реализуется крупный пилотный проект «Меркі өнімдері» с объединением 40 хозяйств по развитию молочного кластера в рамках совместных мероприятий НПП «Атамекен» и Министерства сельского хозяйства. ПК «Меркі өнімдері» занимается переработкой молока и выпуском широкой линейки молочной продукции, это один из четырех подобных проектов в Казахстане.

В растениеводческой отрасли жамбылского региона в состав 36 кооперативов объединено 631 хозяйство. В животноводстве 68 хозяйств объединились в 6 кооперативов. В мясном направлении в состав четырех сельскохозяйственных производственных кооперативов зарегистрировано 116 подсобных хозяйств.

В 2017 году в Жамбылской области планируется создать 40 сельскохозяйственных производственных кооперативов. На их поддержку, а также на открытие оптово-розничных центров в Шуском районе из местного бюджета выделено 16,7 млн. тенге.