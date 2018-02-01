70% актюбинцев готовы сообщать о фактах коррупции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Проведенный опрос населения показал, что большая часть актюбинцев готовы противостоять коррупции. 62,6% опрошенных считают, что власти могут решить проблемы коррупции, 69,7% сказали, что сообщат о фактах коррупции при их наличии. О результатах опроса и состоянии коррупции в пятницу на брифинге рассказал заместитель руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Рафхат Бисенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Количество коррупционных преступлений, совершенных в Актюбинской области в 2017 году, уменьшилось вдвое.

По словам Р.Бисенова, этому способствует широкая разъяснительная работа, проводимая среди госслужащих. Кроме того, в 2017 году в регионе активно работала специальная мониторинговая группа, члены которой разъясняли актюбинским госслужащим о последствиях получения подарков от населения, использования служебных автомашин не по назначению, нарушению регламента.

В 54 госучреждениях проводились рейды и беседы по выявлению фактов нарушения трудового распорядка дня, в том числе в отношении тех, кто остается на работе после трудового дня.

«Разъяснительные работы проводились и с выездом в 30 сельских округов, охвачено было более 47 тысяч человек. По итогам проведенного анализа работы госорганов были подготовлены более 35 рекомендации для улучшения качества работы госорганов, создания благоприятной атмосферы для центров обслуживания населения. Так, мы внесли предложения о создании пандусов или кнопок вызова для инвалидов, увеличения графика приема граждан миграционной полицией до 20.00, установки ящиков для жалоб и другие», - отметил член мониторинговой группы Нурхан Агниязов.

В 2018 году мониторинговая группа продолжит разъяснительную работу, кроме того, подобные группы будут открыты в каждом районе области.