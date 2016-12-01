7 рейсов в неделю откроют из Жуковского в Астану и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиационные власти Казахстана и России согласовали выполнение рейсов по маршрутам Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.

В адрес МИР РК была получена Нота МИД РФ о назначении российского авиаперевозчика авиакомпании «Уральские Авиалинии» на маршруты Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы.

26 декабря министерство письмом проинформировало авиационные власти России о принятии назначения авиакомпании «Уральские Авиалинии» на маршруты Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы.

В соответствии с имеющимися договоренностями между авиационными властями Казахстана и России, на указанных маршрутах возможно выполнение 7 рейсов в неделю 2-мя назначенными авиаперевозчиками.