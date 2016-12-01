Погода
Астана -10 °С
Алматы 1 °С
Курс валют
USD 332.88
EUR 347.86
RUB 5.48
CNY 47.91

7 рейсов в неделю откроют из Жуковского в Астану и Алматы

7 рейсов в неделю откроют из Жуковского в Астану и Алматы
27 Декабря 2016 12:08 179

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиационные власти Казахстана и России согласовали выполнение рейсов по маршрутам Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.  

В адрес МИР РК была получена Нота МИД РФ о назначении российского авиаперевозчика авиакомпании «Уральские Авиалинии» на маршруты Жуковский - Астана и Жуковский  - Алматы.

26 декабря министерство письмом проинформировало авиационные власти России о принятии назначения авиакомпании «Уральские Авиалинии» на маршруты Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы.

В соответствии с имеющимися договоренностями между авиационными властями Казахстана и России, на указанных маршрутах возможно выполнение 7 рейсов в неделю 2-мя назначенными авиаперевозчиками.

Ключевые слова: Казахстан и Россия,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив