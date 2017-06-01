7 ОПГ разоблачили в РК в 2016 году - Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2016 году разоблачена деятельность семи организованных преступных групп. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание нами уделяется работе по демонтажу коррупционных схем, выявлению и пресечению незаконной деятельности должностных лиц. Только в 2016 году разоблачена деятельность семи организованных преступных групп, привлечено к уголовной ответственности более 90 должностных лиц. Такие преступные группы действовали в Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях», - сказал Алик Шпекбаев.

Зампредседателя Агентства сообщил, что в Южно-Казахстанской области разоблачена ОПГ, которую возглавлял начальник областного Регистрационно-экзаменационного отдела. В рамках досудебного расследования к уголовной ответственности привлекаются 50 человек, из них 34 арестованы.

По словам Шпекбаева, в прошлом году также выявлены 89 фактов коррупции, совершенных группой лиц по предварительному сговору, по которым к ответственности привлекаются 360 человек. Сюда входят преступные схемы, созданные аудиторами Счетного комитета, должностными лицами Комитета геологии и недропользования, топ-менеджеры компаний «Байтерек-Девелопмент» и «Казахавтодор». В эти схемы были вовлечены по 20 и более человек.