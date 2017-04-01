7 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ



Всемирный день здоровья

Отмечается ежегодно 7 апреля, так как в этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Идею Всемирного дня здоровья выдвинули еще в 1948 году на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но дата была выбрана другая - 22 июля, в день, когда был ратифицирован Устав ВОЗ. 7 апреля его начали отмечать в 1950 году.

Международный день памяти о геноциде в Руанде

Отмечается ежегодно, учрежден Генеральной ассамблеей ООН 23 декабря 2003 года (Резолюция № A/RES 58/234) вместе с информационной и просветительской программой.

События, которым посвящена международная дата, произошли в Руанде в 1994 году, когда временное правительство, пришедшее к власти в результате военного переворота, начало уничтожать людей, которых сочло своими врагами - как по политическим признакам, так и по этническим. Число убитых за сто дней составило, по разным данным, от полумиллиона до миллиона человек.

Международный день памяти евреев - жертв фашизма

Из 2 750 000-2 900 000 евреев, оказавшихся под немецким господством на оккупированной территории СССР (свыше миллиона из них жили на территории СССР до 1 сентября 1939 года), погибли почти все. К жертвам геноцида советских евреев во Второй мировой войне причислим около 120 000 евреев - военнослужащих Советской армии, павших на фронтах, и около 80 000 расстрелянных в лагерях военнопленных. Десятки тысяч евреев, вместе с другими советскими гражданами, умерли во время блокады Ленинграда, Одессы и других городов и в глубоком тылу Советского Союза из-за тяжелых условий жизни в эвакуации. Годы немецкой оккупации, годы «Холокоста» («Шоа») были самыми тяжелыми и трагическими в многовековой истории евреев Советского Союза.

День рыбоохраны России

7 апреля 1934 года в СССР создана рыбоохранная организация - Главрыбвод - которая стала предшественницей современный рыбоохранной инспекции России.

День памяти погибших подводников

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года в память о трагической гибели 7 апреля 1989 года атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота К278 «Комсомолец».

День рождения Рунета

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен - .ru - и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

День народной Апрельской революции в Кыргызстане

В декабре 2011 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР «О Дне народной апрельской революции - 7 апреля», принятый Жогорку Кенешем.

Согласно принятому Закону, в целях формирования высокого патриотического сознания, чувства верности и воспитания гражданской ответственности за свое Отечество, а также увековечивания в памяти народа Кыргызстана трагических событий 7 апреля 2010 года этот день установлен ежегодно отмечаемым Днем народной апрельской революции.

С 2016 года в соответствии с внесенными поправками в действующее законодательство, День народной Апрельской революции объявлен нерабочим днём.

Праздник материнства и красоты в Армении

Является любимым в стране женским праздником, однако официального статуса не имеет. В этот день мужчины обычно дарят своим матерям, женам, сестрам и дочерям подарки.

День флага в Словении

Учрежден в память о первом поднятии словенского триколора в 1848 году на здании между площадью Конгресса и площадью Прешерна в Любляне группой студентов-националистов под предводительством Ловро Томана, впоследствии ставшего известным политиком и революционером.

Он не входит в число государственных праздников, а официальные мероприятия и церемонии часто переносят на ближайшее к Дню флага воскресенье.

Национальный женский день в Мозамбике

Отмечается в память о национальной героине страны Жозине Машел. Это дата выбрана в честь годовщины смерти Жозины Машел в 1971 году.

Жозина Машел была активным членом Фронта освобождения Мозамбика (FRELIMO), чья деятельность была направлена на выход страны из-под колониальной власти Португалии. После смерти Жозины Машел, спустя год, FRELIMO решил увековечить ее память и провозгласил день смерти Жозины Машел Национальным днем женщин в Мозамбике.

Национальный день здоровья в Кирибати

Национальный день здоровья призван привлечь внимание общественности к многочисленным проблемам здравоохранения и подтолкнуть к поиску путей их решения.

День шейха Абеида Амани Каруме

Памятная дата установлена в стране в память об убийстве первого вице-президента Танзании шейха Абеида Амани Каруме в 1972 году. Шейх Абеид Амани Каруме был также первым президентом Занзибара.

Национальный день пива в США

Ежегодный неофициальный праздник. Такая дата была выбрана в честь вступления в силу акта Каллена-Харрисона в 1933 году.

СОБЫТИЯ

99 лет назад (1918) вышел в свет первый номер областной газеты «Звезда Прииртышья».

Она переименовывалась восемь раз, но сохраняла основное назначение - информировать население о главных событиях области, города, страны, формировать общественное мнение общества. Первое название газеты - «Объединение». Преемственность традиций и принципов помогают журналистскому коллективу сохранять лицо газеты - быть узнаваемой и популярной у читателей, создавать объективную историческую летопись жизни Павлодарского Прииртышья.

17 лет назад (2000) вышла в свет книга поэта Олжаса Сулейменова «Язык письма. Взгляд в доисторию - о происхождении письменности и языка малого человечества».

Эта книга - подготовка к этимологическому словарю «1001 слово», она должна вывести филологическую науку на новый уровень и восполнить многие пробелы в языках. В этом труде автор прослеживает возникновение знака и его развитие в различных письменностях, объясняется метод анализа слова, отличающийся от традиционного тем, что происхождение слова рассматривается в генетической связи с графическим знаком-первоиероглифом.

12 лет назад (2005) АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Республики Казахстан государственные знаки почтовой оплаты. Это стандартные почтовые марки «10-летие принятия Конституции Республики Казахстан» номиналом один, два, три, восемь, десять тенге, а также с литерой «А» (номинал, равный тарифу по пересылке простого письма до 20 г наземным транспортом на территории Республики Казахстан) и номиналом 50 и 65 тенге. Дизайнер - Игорь Макиенко.

12 лет назад (2005) на факультете журналистики в Казахском национальном университете им. аль-Фараби состоялось торжественное открытие скульптурного барельефа памяти основателей казахстанской журналистики и печати Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова.

9 лет назад (2008) в Павлодаре установлена мемориальная доска, посвященная памяти Батырбека Сейсенбаева, талантливого спортсмена и педагога, одного из лучших тренеров Казахстана. Мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории, тренер-преподаватель высшей квалификации подготовил четырех мастеров международного класса, более ста мастеров спорта по дзюдо, самбо и қазақ куресі. Благодаря энтузиазму Батырбека Сейсенбаева и результатам его воспитанников на международных спортивных аренах в 1985 году в Павлодаре открыта Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Батыр» по борьбе дзюдо.

9 лет назад (2008) Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал законы Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанную 15 июня 2001 года в городе Шанхае (Китайская Народная Республика)» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о взаимных поездках граждан».

8 лет назад (2009) в Астане у монумента «Отан Ана» состоялось открытие Аллея памяти, посаженной в честь 17 воинов внутренних войск, героически погибших в 1995 году на таджикско-афганской границе.

Аллея памяти, представляет собой замкнутое пространство, образуемое вязами по числу погибших воинов.

7 лет назад (2010) во Дворце мира и согласия открылась уникальная фотовыставка. Впервые в Казахстане на данной выставке продемонстрированы изображения наших далеких предков.

На фотографиях посетители увидели артефакты, хранящиеся в фондах Эрмитажа, Государственного исторического музея, Музея искусств народов Востока, музеев Хакасии, возраст которых определяется 1500-2000-летней давностью, - это раскрашенные гипсовые маски, портретные изображения древних тюрков, извлеченные из склепов и могильников Южной Сибири археологами.

7 лет назад (2010) за заслуги в продвижении мира, социальной справедливости и устойчивого развития на глобальном уровне Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну орден «Достық» I степени.

6 лет назад (2011) в Астане в Центральном киноконцертном зале «Казахстан» прошла презентация художественного фильма «Небо моего детства».

В основу сценария, авторами которого являются Шахимардан Хусаинов и Рустем Абдрашев, легли произведения Главы государства «Без правых и левых», «Эпицентр мира», «В сердце Евразии».

Сюжетные линии фильма охватывают непростые исторические и социальные события в Казахстане с начала и до середины прошлого века.

6 лет назад (2011) в Астане открылся Единый центр лабораторных технологий.

Создание такого центра является первым проектом в Казахстане, реализуемым в рамках Государственной программы развития здравоохранения на 2011-2015 гг. «Саламатты Қазақстан», одним из направлений которой является совершенствование лабораторной службы путем оптимизации и централизации.

5 лет назад (2012) известный казахстанский спортсмен Асхат Каратабанов в составе международной экспедиции осуществил прыжок с парашютом на Северный полюс и установил на вершине мира флаг нашей страны.

После покорения Северного полюса участники экспедиции вернулись в Барнео, откуда через город Лонгиир (архипелаг Шпицберген, Норвегия) вернулись на родину.

5 лет назад (2012) в Алматы открылась выставка исекатагами «Тень и свет: двойная перспектива».

На выставке представлено более ста уникальных работ мастеров исекатагами - древнего японского искусства вырезания трафаретов для росписи тканей, оружия, создания картин и предметов интерьера, выполненных как в традиционных техниках, так и в свете современных интерпретаций. Работы представлены в двух вариациях: свет и тень.

5 лет назад (2012) в Таразе состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память сотрудников областного управления специализированной службы охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей.

5 лет назад (2012) Павлодарский госуниверситет получил высокую оценку международного аккредитационного агентства Германии ACQUIN.

Решением ACQUIN аккредитованы специальности: «учет и аудит», «экономика», «менеджмент», «финансы», «государственное и местное управление», «туризм» и магистерские программы финансово-экономического факультета и факультета химических технологий и естествознания.

5 лет назад (2012) воспитанники модельной студии «Коркем -Ай» Талдыкоргана вернулись с престижного международного фестиваля детского творчества «Кинотаврик» с 19 золотыми, одной серебряной и 11 бронзовыми медалями.

4 года назад (2013) состоялась встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Султаном Государства Бруней Даруссалам Хассаналом Болкиахом. Лидеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия, обсудили тему региональной интеграции в рамках существующих международных структур, включая АСЕАН и ЕЭП.

Было отмечено, что потенциал межгосударственного взаимодействия реализуется не в полной мере, и стороны заинтересованы в расширении партнерства в нефтегазовой и химической отраслях, аграрном секторе и других сферах.

3 года назад (2014) карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка», четырежды одержав победу над нефтекамским «Торосом», вышел в финал Кубка Братины.

В ледовом дворце спорта «Караганды-Арена» четвертый матч полуфинала Кубка Братины завершился со счетом 2:0 в пользу карагандинцев. Общий счет серии полуфинальных встреч - 4:0 в пользу «Сарыарки».

«Сарыарка» установила новый рекорд, одержав 12 побед подряд в плей-офф Высшей хоккейной лиги. Таким образом, «Сарыарка» стала первым финалистом Кубка Братины.

3 года назад (2014) департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК объявил о создании нового раздела «списки слушаний дел» на сайте www.sud.kz.

В новом разделе лица, участвующие в деле, быстро и эффективно могут узнать о времени и дате назначенного судебного слушания, залах заседаний. Это позволит обеспечить доступность, прозрачность деятельности судебной системы, что способствует должной защите прав, свобод и законных интересов граждан, отмечают в ВС.

3 года назад (2014) Верховный муфтий Казахстана Ержан кажы Малгажы-улы и главный муфтий Монголии Осерхан Мукай подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве.

В ходе визита монгольской делегации в Казахстан достигнута договоренность о формировании группы квалифицированных имамов, обучении граждан Монголии в религиозных учебных заведениях Казахстана при ДУМК и участии в научно-практических конференциях.

2 года назад (2015) в Шымкенте открыли памятник в честь погибших солдат на таджикско-афганской границе.

Новый мемориал установлен в парке Абая. В основе памятника пятиконечная звезда, а на ней два гранитных камня. На черном высечены имена всех, кто погиб в бою 20 лет назад. На светлом художники изобразили момент боя в ущелье. У основания гранитных камней расположены солдатская каска и два тюльпана - как признак верности долгу перед родиной.

Год назад (2016) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О долевом участии в жилищном строительстве», предусматривающий модернизацию системы организации долевого участия в жилищном строительстве, а также дополнительные гарантии в этой сфере.

Год назад (2016) на участке строящейся железнодорожной ветки встречного направления Алматы - Шу заложили первое звено рельсошпальной решетки отечественного производства, изготовленной на Актюбинском рельсобалочном заводе.

Год назад (2016) в Казахстане начал работу портал по открытому обсуждению законопроектов.

Портал «Открытые НПА» обеспечивает участие граждан в рассмотрении общественных инициатив, проектов нормативных правовых актов и решений государственных органов. Так, до направления на согласование в заинтересованные госорганы, проекты размещаются на портале органами-разработчиками для публичного обсуждения.

Год назад (2016) статью, посвященную Саммиту по ядерной безопасности в Вашингтоне, опубликовала турецкая газета «Онже Ватан». Особое внимание авторы материала уделили инициативам Нурсултана Назарбаева по созданию безъядерного мира.

Год назад (2016) ректор университета им. Ататюрка профессор Хикмет Кочак вручил поэту, известному общественному деятелю тюркского мира, президенту фонда «Культура» Олжасу Сулейменову звание почетного доктора университета им. Ататюрка в г.Эрзурум в Турции.

Это звание присвоено ему за заслуги в развитии межкультурного диалога, укреплении дружбы народов и многолетние плодотворные исследования в области тюркологии.

222 года назад (1795) во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины - метр и массы - килограмм.

118 лет назад (1899) в Москве пустили первый электрический трамвай. Трамвайные вагончики курсировали с интервалом в 14 минут. Режим работы был установлен с 8 утра до 8 часов вечера. А билет по всей линии стоил 6 копеек.

71 год назад (1946) ратифицирован Устав Всемирной организации здравоохранения 26 государствами - членами ООН.

69 лет назад (1948) вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

54 года назад (1963) Югославия провозглашена социалистической республикой.

28 лет назад (1989) в Норвежском море затонула в результате пожара советская атомная подводная лодка третьего поколения К-278 «Комсомолец». Ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок - 1 027 метров (был установлен 4 августа 1985 года).

ИМЕНА



60 лет назад (1957) родился ЛИ Владислав Сединович - председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» (с 1998 года); депутат маслихата г.Алматы VI созыва (с 2016 года).

Родился в г.Гурьев. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, финансист-экономист (1982); Международную академию бизнеса, магистр делового администрирования (2005).

Трудовой стаж: старший, главный экономист ПЭУ Казахской республиканской конторы Госбанка (1982-1987); заместитель начальника, начальник управления кредитования и финансирования легкой и пищевой промышленности Казахского республиканского банка Жилстройбанка СССР (1987-1989); заместитель, первый заместитель председателя КЦАБ «Центрбанк» (1989-1995); председатель правления Казахского акционерного банка кредитования социального развития (1995-1997); первый заместитель председателя правления ЗАО «Жилстройбанк» (1997-1998).





59 лет назад (1958) родился БАЙМАХАНОВ Кажденбек Садуакасович - директор Кызылординского регионального филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жанару».

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1989).

Трудовой стаж: работник «Селхозтехники» в Кармакшинском районе (1975-1985); помощник депутата Верховного совета ССРО г. Кызылорды (1989-1992); помощник прокурора по охране природы, старший помощник (1992-1993); старший помощник прокурора области по надзору исправительной колонии (1993-1996); прокурор следственного отдела областной прокуратуры (1996-1997); старший помощник прокурора областной прокуратуры, заместитель начальника отдела по надзору законности судебных решении и исполнительных производств (1997-1998); старший прокурор отдела по надзору законности судебных решений (1998-1999); старший помощник прокурора области по надзору законности исполнения в исправительных колониях (1999-2003); администратор судов Кызылординской области комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2003-2007); заместитель администратора судов Алматинской области (2007-2008); заместитель начальника управления обеспечения исполнительных производств и деятельности судебных приставов департамента по организации исполнительных производств комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2008); администратор судов Кызылординской области комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2008-2011); заместитель начальника канцелярии суда Кызылординской области (2011-2013).

На занимаемой должности - с 2014 года.



58 лет назад (1959) родился ШАЙДАРОВ Мажит Зейнуллович - председатель правления - ректор АО «Медицинский университет Астана» (с 2010 года); депутат маслихата г.Астана VI созыва, председатель постоянной комиссии маслихата г.Астана по вопросам социально-культурного развития (с 2016 года).

Родился в г.Акмолинск. Окончил Целиноградский медицинский институт, врач-лечебник (1982); Университет «Туран», экономист-менеджер (2001).

Трудовой стаж: старший лаборант, ассистент ЦМИ (1982-1992); врач-инфекционист Акмолинской городской инфекционной больницы (1992-1995); главный врач Акмолинской городской инфекционной больницы (1997-2000); доцент Акмолинского мединститута (1995-1997); директор департамента здравоохранения г.Астана (2000-2005); главный врач ГККП «Первая городская больница» г.Астана (2005-2006); начальник управления (директор департамента) здравоохранения Карагандинской области (2006-2009); директор департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по г.Астана (2009-2010).



56 лет назад (1961) родился ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мурат Энвербекович - председатель правления АО «Байтерек девелопмент».

Родился в г.Алматы. Окончил Алма-Атинский университет народного хозяйства, экономист (1986).

Трудовая деятельность: имеет большой опыт работы на руководящих позициях в КазГидрометССР, производственного отдела в фирме «Алком», АО «Талгарспирт», ТОО «Акцепт» и ТОО «Адани». В 1998 году занимал должность председателя комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции при Министерстве финансов РК. Также работал первым заместителем директора, в дальнейшем советником директора ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева». На занимаемой должности - с августа 2016 года.









55 лет назад (1962) родился АДАМБАЕВ Сырым Жуматаевич - руководитель аппарата ТОО «КазРосГаз».

Окончил Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования при Президенте РК (КИМЭП), экономист-организатор; Алма-Атинский зооветеринарный институт (АЗВИ), зооинженер.

Трудовая деятельность: студент Алматинского зооветеринарного института (1981-1986); зооинженер совхоза Байкадам (1986-1988); государственный инспектор, главный государственный инспектор по заготовкам и качеству сельскохозяйственной и промышленной продукции Сарысуского райсельхозуправления (1988-1991); студент КИМЭП при Президенте РК в г.Алма-Ата (1991-1993); генеральный менеджер ТОО «Тамга» (1993-1995); главный специалист отдела организационно-контрольной и инспекторской работы, главный инспектор по вопросам промышленности и торговли акима г.Алматы, заместитель акима Жетысуского района г.Алматы (1995-2006); начальник управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Алматинской области (2006-2009); начальник управления по возврату проблемных кредитов розничного бизнеса ГБ АО «БТА Банк» при АО ФНБ «Самрук-Қазына» (2009-2013); заместитель директора административного департамента АО НК «КазМунайГаз» (2013-2014).

На занимаемой должности - с февраля 2014 года.

Награжден медалью «10 лет независимости Республики Казахстан». Отмечен благодарственными письмами акима г.Астана, акима г.Алматы.



51 год назад (1966) родился ИСМАИЛОВ Серик Базарбекович - командующий войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО (1987);Военную академию им. Г.К. Жукова (1997); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь (2010).

Трудовой стаж: служба на различных должностях - от инженера подразделения до командного состава тактического звена (с 1987 года); проходил службу на должностях - от начальника оперативного отделения штаба бригады до командира бригады, затем начальника радиотехнических войск Главного управления Войск противовоздушной обороны (с 1997 года); начальник штаба - 1-й заместитель командующего войсками ПВО (с 2010 года).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», юбилейными медалями.



47 лет назад (1970) родился ИБАГАРОВ Максат Онгарбаевич - управляющий директор по управлению активами разведки и добычи РД «КазМунайГаз».

Родился в Ташаузской области (Туркменистан). Окончил Жанаозенский колледж нефти и газа, эксплуатация нефтяных и газовых скважин (1992); Актауский университет им. Ш.Есенов, разработка нефтяных и газовых месторождений (1999).

Трудовой стаж: оператор по подземному ремонту скважин (с 1992 года); мастер по подземному ремонту скважин (03.1994-05.1994); оператор по добыче нефти и газа (1994-1995); мастер по добыче нефти и газа (1995-1996); ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа (01.1996-06.1996); заместитель начальника цеха добычи нефти и газа №8 (1996-1999); начальник цеха добычи нефти и газа №2 (1999-2000); главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО «ОзенМунайГаз» (2000-2001); заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления №2 (2001-2002); ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО «ОзенМунайГаз» (03.2002-04.2002); главный инженер нефтегазодобывающего управления №1 (2002-2004); главный инженер нефтегазодобывающего управления №3 (2004-2005); начальник нефтегазодобывающего управления №2 (2005-2007); начальник нефтегазодобывающего управления №4 (2007-2008); начальник отдела управления персоналом ПФ «ОзенМунайГаз» (2008-2009); председатель ОО «Профсоюз работников ПФ «ОзенМунайГаз» (2009-2010); начальник нефтегазодобывающего управления №2 АО «ОзенМунайГаз» (2010-2013); генеральный директор (председатель правления) АО «ОзенМунайГаз» (2013-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.



47 лет назад (1970) родился СЫДЫМАНОВ Ергали Жаксыбекулы - руководитель департамента по защите прав потребителей Алматинской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в г.Караганда. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, врач гигиенист-эпидемиолог; Таразский государственный университет им. И.Х. Дулати, юрист.

Трудовой стаж: санитар городской скорой помощи г.Жамбыл Жамбылской области (1987-1988); служба в рядах Вооруженных силах СССР на полуострове Чукотка (1988-1990); студент Алматинского государственного медицинского института (1990-1996); санитарный врач отдела коммунальной гигиены управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Жамбылской области (1996-1998); заведующий отдела коммунальной гигиены управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Жамбылской области (1998-1999); заместитель главного врача Атырауской городской СЭС (1999-2000); главный врач Атырауской городской СЭС (2000-2001); санитарный врач ТОО «Пульс», медицинского центра «Жалпахов» (05.2001-09.2001); главный специалист управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Атырауской области (2001-2003); начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Талдыкорган (2003-2005); начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Алматинской области (2005-2009); директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по Алматинской области (2009-2014); руководитель департамента по защите прав потребителей Алматинской области Агентства РК по защите прав потребителей (06.2014-11.2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013); медалями «10 лет Конституций Республики Казахстан», «10 лет г.Астана», «20 лет независимости Республики Казахстан»; нагрудными знаками «Нұр Отан» «Белсенді қызметі үшін», МЧС РК «За активное участие в спасательной операции», «ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «ҚР Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «ҚР Денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігі». Поощрялся почетными грамотами акима Алматинской области, первого заместителя председателя Комитета партийного контроля народно-демократической партии «Нұр Отан».



42 года назад (1975) родился МЫРЗАКЕРОВ Бауржан Кыпшакулы - заместитель прокурора Павлодарской области.

Родился в Джезказганской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, юрист (1997).

Трудовой стаж: помощник, старший помощник военного прокурора Капшагайского гарнизона (1997-2000); заместитель военного прокурора Шымкентского гарнизона (2000-2001); заместитель военного прокурора Сары-Озекского гарнизона (2001-2003); заместитель военного прокурора Центрального региона (2003-2004); военный прокурор Сарыозекского гарнизона (2004-2006); военный прокурор Усть-Каменогорского гарнизона (2006-2009); военный прокурор Капшагайского гарнизона (2009); заместитель главного военного прокурора Республики Казахстан (2009-2013).

На занимаемой должности - с 2013 года.







41 год назад (1976) родился УТЕГАЛИЕВ Досымбек Конысбекович - директор ТОО «Республиканское радио».

Уроженец Уральской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби, журналист; магистратуру факультета журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: ведущий телерадиопрограмм ТРК «Шахар» (1997-2001); журналист, ведущий новостей ТРК «Южная столица» (2000-2001); ведущий и продюсер новостей агентства «Хабар» (2001-2004); ведущий, выпускающий редактор программы «Информбюро» ТРК «31 канал» (с 2005 года); директор дирекции информационно-аналитических программ (2008-2009); продюсер ТРК «Алматы» (2009-2010); президент ТОО «Медиа-корпорация «Заң» (2010-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.