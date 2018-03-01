65% сегодняшних первоклассников будут иметь профессии, которые еще не существует

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам экспертов, примерно 65 процентов сегодняшних учеников начальной школы будут трудиться на должностях, которых еще не существует. Уже буквально к тому моменту, когда они окончат школу, появится около двух миллионов рабочих мест в областях, связанных с технологиями, математикой и архитектурой. Возникнут потребности в новом поколении инженеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ООН.

Эти и другие проблемы обсуждали участники конференции, которая была организована под эгидой международной школы ООН. Двухдневная конференция проходит в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Для участия в ней съехались школьники старших классов из многих стран мира, в том числе из Германии, Бельгии, Китая и Японии. Перед участниками конференции выступила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, которая заявила, что мир находится на пороге четвертой индустриальной революции.

«Стремительный технологический прогресс глубоко меняет все вокруг - и то, как мы живем, как работаем и взаимодействуем. В новую эру социальных сетей и цифровых технологий мы все переживаем революционные изменения в том, как мы общаемся и связываемся друг с другом», - заявила Амина Мохаммед.

В одном из последних докладов Генерального секретаря ООН отмечается, что к концу 2017 года во всем мире насчитывалось 2,41 млрд. пользователей социальных сетей. Эти сети продолжают стремительно расширяться.

«По большому счету, новые технологии и инновации способствуют улучшению жизни людей. Они играют важную роль в наших усилиях по достижению Целей устойчивого развития, порождают новые возможности для построения ... процветающего и устойчивого будущего для всех», - добавила первый заместитель Генерального секретаря ООН.

Участники конференции подчеркнули, что сегодня появились «умные машины», которые опережают людей в решении сложных, но крайне узких задач с использованием заданных правил. Взяв на себя рутинные элементы работы, эти машины или роботы смогут освободить людям время для выполнения более творческих производственных задач.

В своем недавнем докладе Генеральный секретарь ООН предупредил, что от 10 до 80 процентов видов работ во всем мире в ближайшие годы будут выполнять роботы. И эти изменения уже происходят. Например, в период с 2014 по 2016 год компания «Амазон» увеличила количество своих сотрудников с 100 тысяч до 350 тысяч, а количество задействованных на ее складах роботов - с 1 400 до 45 тысяч.