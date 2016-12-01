600-квартирный дом в Астане периодически остается без тепла

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жильцы ЖК «Улытау» в районе Коктал-2 жалуются на периодическое отключение отопления, в том числе в мороз. Только за десять дней, в период с 28 ноября по 8 декабря, подача тепла приостанавливалась 5 раз, на 4-8 часов.

Корреспондент МИА «Казинформ» для выяснения ситуации обратился в столичный акимат. Как оказалось, все остановки производились вынужденно из-за отсутствия топлива. В акимате сообщили, что этот дом подключен к собственной автономной котельной, которая работает на жидком топливе. Система была запущена 13 октября 2016 года. Дом находится на обслуживании ТОО «Турмыс» с сентября 2015 года.



По данным акимата, проблема заключается в задолженности жильцов. С 13 октября по 9 декабря ТОО «Турмыс» закупило 156,4 тыс литров дизельного топлива на сумму более 21 млн тенге. При этом оплата составила 7, 6 млн. То есть 35% от суммы закупа. Из 656 квартир на сегодняшний день задолженность имеют 600 квартир, или 91%.



Между тем, жители уверяют обратное. По словам жильца Саята Султана, старых долгов у жителей нет, есть только текущий. «То есть за прошедший месяц, который мы оплачиваем до 25 числа следующего месяца. Полдома - это госслужащие. За ноябрь долг 12 млн мы загасили до 25 декабря, за октябрь - 7 млн, его в ноябре закрыли все, теперь за декабрь счет выставят - заплатим до 25 января. У «Турмыса» плохо работает абонотдел, не могут собрать воедино все оплаты. Надо с ними сидеть и сверяться. Сегодня снова полночи батареи были холодными», - рассказал он.



При этом в акимате заверяют, что совместно с сотрудниками обслуживающей компании и участковыми местной полицейской службы регулярно проводят сходы с жителями дома для разъяснения сложившейся ситуации, ежедневно обходят каждую квартиру для сбора средств. Более того, с целью взыскания задолженности ТОО «Турмыс» подало 23 судебных иска в судебные органы. Ситуацию с отоплением усугубляет и резкий скачок стоимости дизельного топлива, который составил 35-40% от прежней стоимости (99 тенге за литр) и составляет на сегодняшний день 140 тенге за 1 литр.



«Сложившаяся ситуация письменно доведена до сведения акима города Асета Исекешева. Акимом проведено совещание, даны соответствующие поручения курирующему заместителю К.Айтмухаметову по рассмотрению альтернативных вариантов решения проблемы отопления», - говорится в сообщении пресс-службы.