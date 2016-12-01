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600-квартирный дом в Астане периодически остается без тепла

600-квартирный дом в Астане периодически остается без тепла
27 Декабря 2016 16:06 587

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жильцы ЖК «Улытау» в районе Коктал-2 жалуются на периодическое отключение отопления, в том числе в мороз. Только за десять дней, в период с 28 ноября по 8 декабря, подача тепла приостанавливалась 5 раз, на 4-8 часов. 

Корреспондент МИА «Казинформ» для выяснения ситуации обратился в столичный акимат. Как оказалось, все остановки производились вынужденно из-за отсутствия топлива. В акимате сообщили, что этот дом  подключен к собственной автономной котельной, которая работает на жидком топливе. Система была запущена 13 октября 2016 года. Дом находится на обслуживании ТОО «Турмыс» с сентября 2015 года. 

По данным акимата, проблема  заключается в задолженности жильцов.  С 13 октября по 9 декабря ТОО «Турмыс» закупило 156,4 тыс литров дизельного топлива на сумму более 21 млн тенге. При этом оплата составила 7, 6 млн.  То есть 35%  от суммы закупа. Из 656 квартир на сегодняшний день задолженность имеют 600 квартир, или  91%. 

Между тем, жители уверяют обратное. По словам жильца Саята Султана, старых долгов у жителей нет, есть только текущий.  «То есть за прошедший месяц, который мы оплачиваем до 25 числа следующего месяца. Полдома - это госслужащие. За ноябрь долг 12 млн мы загасили до 25 декабря, за октябрь - 7 млн, его в ноябре закрыли все, теперь за декабрь счет выставят - заплатим до 25 января. У «Турмыса» плохо работает абонотдел, не могут собрать воедино все оплаты. Надо с ними сидеть и сверяться. Сегодня снова полночи батареи были холодными», - рассказал он.

При этом в акимате заверяют, что совместно с сотрудниками обслуживающей компании и участковыми местной полицейской службы регулярно проводят сходы с жителями дома для разъяснения сложившейся ситуации, ежедневно обходят каждую квартиру для сбора средств. Более того, с целью взыскания задолженности ТОО «Турмыс» подало 23 судебных иска в судебные органы. Ситуацию с отоплением усугубляет и резкий скачок стоимости дизельного топлива, который составил 35-40% от прежней стоимости (99 тенге за литр) и составляет на сегодняшний день 140 тенге за 1 литр.

«Сложившаяся ситуация письменно доведена до сведения акима города Асета Исекешева. Акимом проведено совещание, даны соответствующие поручения курирующему заместителю К.Айтмухаметову по рассмотрению альтернативных вариантов решения проблемы отопления», - говорится в сообщении пресс-службы.  

Ключевые слова: Акимат,
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Комментарии

  • 27.12.2016гость
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    Являюсь жителем данного дома, 25 лет независимости, а живем как во времена блокады, хоть костер дома разжигай. Ежемесячная оплата за отопление за квадратный метр составляет около 500 тенге (в среднем за однокомнатную квартиру выходит 20 000 тенге), в то время как в квартирах температура еле достигает 12-15 градусов. При этом периодический отключают отопление, полдома болеет пневмонией, оставшиеся полдома кашляют. По данному вопросу несколько раз были собрания в Сарыаркинском акимате с участием акима района, но, к сожалению, конструктивных предложений по решению данного вопроса так и не было. Данные по долгам, которые предоставил ТОО "Турмыс" не совпадает действительности, жители которые всегда оплачивают, каждый раз находят себя в списке должников. Буквально сегодня был телефонный разговор с абонентским отделом ТОО «Турмыс», где утверждали, что долгов на данный момент у дома практический нет. На сегодняшний день жителями было написано несколько писем в КСК с запросом списка должников, но вот уже третьи месяц не можем получить достоверный список должников. Так же были написаны письма в акимат и прокуратуру Сарыаркинского района, ГУ «Управление жилищной инспекции» города Астаны, но опять же ответов нет. Еліміздің 25 жылдығында Елорданың төрінде отырып мұндай сұмдық жағдайда өмір сүрген халықтың болашағы қандай болмақ?

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