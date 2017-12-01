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60 машин застряли на трассе в Карагандинской области

25 Декабря 2017 13:19 1309
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60 машин застряли на трассе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Многокилометровый затор из 60 машин образовался на крутом подъеме на трассе Алматы-Екатеринбург в районе поселка Спасск Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».




«Преимущественно оказались в заторе грузовые машины, которые не смогли подняться на скользкой трассе на возвышенность. На месте работают подразделения ТОО «Казавтодор» и местной полицейской службы. Для эвакуации людей и оказания им помощи задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС на специальном транспорте повышенной проходимости, так называемой вахтовке», - рассказала официальный представитель департамента по ЧС Жанна Дауренбекова.

Также в 120 километрах от Жезказгана на трассе остановился пассажирский автобус сообщением Караганда-Жезказган. Водитель опасается продолжать путь из-за гололеда, поскольку боится потерять управление. На место направлен транспорт повышенной проходимости пожарной части №42 департамента по ЧС Карагандинской области, чтобы вывезти людей.

«Рекомендуем населению воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию. Пешеходам также рекомендуется максимально осторожное передвижение, не спешить. Соблюдать осторожность при нахождении на улице и на дороге. Пожилым людям лучше использовать трость или палку», - сказала Жанна Дауренбекова.

Напомним, 24 декабря вечером оперативные службы закрыли трассы в Карагандинской области по всем направлениям для всех видов транспорта.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Транспорт, Происшествия, Видео,
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Автор:

Айнур Балакешова

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