60 факелоносцев осветят Огнем Универсиады древний Тараз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сценарий регионального этапа Эстафеты огня XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017 подготовили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут игры XXVIII Всемирной зимней Универсиады - международные спортивные соревнования среди студентов под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Алматы соберет студентов-спортсменов из 64 стран, что является рекордом по количеству зарегистрированных стран-участниц.



Впервые в истории Универсиад Казахстан представит оригинальную концепцию Эстафеты огня, зарождающегося во всех 16-ти регионах страны. В Астане огонь будет зажжен в Назарбаев Университете 25 января. Тараз станет последним городом Казахстана, в котором Эстафета огня пройдет 28 января, в канун открытия игр.



В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22,5 тыс. км при участии тысячи факелоносцев. После прохождения региональных этапов огонь доставят в Алматы из регионов различным транспортом - самолетом, поездом, на автомобилях. В Алматы 29 января стартует заключительный этап Эстафеты огня, который финиширует в новом Ледовом дворце «Алматы-Арена» в кульминационный момент церемонии открытия Универсиады-2017.



«В каждом областном центре проводится собственное зарождение Огня и свой этап Эстафеты, кульминацией которого является зарождения Огня в городской Чаше, являющейся точной копией главной чаши Игр, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Гамлет Кайнарбеков. - Определен двухэтапный 12-километровый маршрут прохождения огня по Таразу. Каждый из 60-ти спортсменов-факелоносцев должен пробежать 200 метров. Чаша огня установлена в археологическом парке «Древний Тараз», у Дома Дружбы. Отсюда факелоносцы направятся к центральной площади «Достык», затем сделают круг по центральным проспектам, мимо университетов ТИГУ, ТарГУ и ТарГПИ, где их будут встречать студенты. Первый этап завершится в Парке Первого Президента. Затем, на втором этапе, от Парка Первого Президента факелоносцы проследуют к монументу 550-летия Казахского ханства и далее - к находящемуся напротив Дворцу спорта «Тараз-Арена». Там огонь поместят в колбу, и ключевой факелоносец регионального этапа в сопровождении одного волонтера и одного полицейского, доставит огонь поездом в Алматы».



По словам Г. Кайнарбекова, к участию в Эстафете, как и к участию в играх Универсиады, допускаются студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 28 лет. Это должны быть люди, показавшие выдающиеся результаты в учебе и спорте, ведущие активный образ жизни, имеющие достижения и заслуги, патриоты своей страны. Среди факелоносцев такие известные имена, как олимпийские призеры Акжурек Танатаров и Елдос Сметов, неоднократный победитель «Қазақстан Барысы» и «Еуразия Барысы» Бейбит Ыстыбаев, обладатель Интерконтинентального пояса PAL в абсолютном весе, чемпион мира по армрестлингу Дмитрий Трубин, чемпион Азии и мира по боксу среди спортсменов Вооруженных сил Олжас Саттибаев и другие.



Огонь в Алматы доставит ключевой факелоносец регионального этапа, который примет участие в Церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады-2017. От Жамбылской области выбран спортсмен Даулет Пахридинов. «Даулет действующий чемпион мира по национальному виду спорта казах курес, учится на 4-м курсе педагогического университета, полностью соответствует стандартам, необходимым для факелоносцев по росту, весу и другим параметрам», - пояснил Г. Кайнарбеков.