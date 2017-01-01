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6 тысяч школьных медпунктов в Казахстане передадут в систему здравоохранения

6 тысяч школьных медпунктов в Казахстане передадут в систему здравоохранения
10 Января 2017 14:34 226

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более шести тысяч школьных медицинских пунктов в Казахстане будут переданы в ведение местных медицинских учреждений. Об этом сегодня на заседании Правительства РК сообщила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Касымова.    

«Начались работы по передачи школьной медицины в сферу здравоохранения. В текущем году 6226 медицинских пунктов в школах будут внедрены в состав местных медицинских учреждений», - проинформировала она.

Ранее министр говорила, что одновременно меняется функция, которая должна выполнять школьная медицина при переходе в систему здравоохранения. В частности, предполагается введение регистра детей в школах, проведение профессиональных осмотров, динамическое наблюдение и оказание психологической помощи.

 

 

Ключевые слова: Образование, Правительство РК, Здравоохранение, КАЗМЕДИА,
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