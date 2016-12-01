6 терактов предотвращены в Бельгии с 2014 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Шесть терактов предотвращены в Бельгии с 2014 года, сообщил во вторник глава Федеральной полиции королевства Эрик Якобс в интервью бельгийским изданиям La Dernière Heure и De Tijd.

«С ноября 2014 года мы смогли предотвратить, по меньшей мере, шесть атак. И это было сделано в тесном сотрудничестве со спецслужбами», - сказал он журналистам.

Якобс добавил, что после терактов 22 марта в Брюсселе его ведомство сталкивается с проблемой обработки сигнальной информации, поскольку с этого времени правоохранительные органы Бельгии получают до 600 уведомлений ежедневно.

По его словам, террористическое направление в настоящее время является приоритетным. Около 45% персонала Федеральной полиции в Брюсселе мобилизуется в случае расследования дел о терроризме.

«Учитывая увеличение объема дел, 45% персонала всей Федеральной полиции в Брюсселе мобилизуется для работы по делам о терроризме», - подчеркнул глава Федеральной полиции.

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