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6 погибших в ДТП на трассе Актау - Бейнеу оказались гражданами Узбекистана

2 Марта 2018 09:09 292
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6 погибших в ДТП на трассе Актау - Бейнеу оказались гражданами Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 погибших в ДТП  на трассе Актау - Бейнеу оказались гражданами Узбекистана. Информацию об этом подтвердили в Министерстве по ЧС МВД Республики Узбекистан, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее,  семь человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу. На автодорожной трассе столкнулись грузовой автомобиль марки Shaman и Lada Largus. Водитель и шестеро пассажиров Lada Largus скончались на месте происшествия. 

Было начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

В связи с происшествием МЧС Узбекистана открыта горячая линия по телефонному номеру (+998 71) 147-10-50.

В совместных мероприятий МЧС Узбекистана, МВД Республики Узбекистан и КЧС МВД Республики Казахстан определены личности шести граждан Республики Узбекистан, возможно, находившихся в автомобиле «Лада Ларгус»:    

Аллаяров Расулбек Кузибоевич, 23.02.1981 г.р.  - водитель автомобиля «Лада Ларгус».

Душамов Зокир Куранбоевич, 11.04.1977 г.р.  - пассажир.

Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 12.07.1980 г.р. - пассажир.

Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 г.р. - пассажир.

Мадаминов Гайрат Розматович, 13.10.1985 г.р. - пассажир.

Балтаев Махмуджон Сабуржан угли - пассажир.

 

 

 

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Ключевые слова: ДТП, Мангистауская область, Узбекистан,
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Гульмира Байзакова

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