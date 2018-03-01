6 погибших в ДТП на трассе Актау - Бейнеу оказались гражданами Узбекистана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 погибших в ДТП на трассе Актау - Бейнеу оказались гражданами Узбекистана. Информацию об этом подтвердили в Министерстве по ЧС МВД Республики Узбекистан, передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, семь человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу. На автодорожной трассе столкнулись грузовой автомобиль марки Shaman и Lada Largus. Водитель и шестеро пассажиров Lada Largus скончались на месте происшествия.
Было начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
В связи с происшествием МЧС Узбекистана открыта горячая линия по телефонному номеру (+998 71) 147-10-50.
В совместных мероприятий МЧС Узбекистана, МВД Республики Узбекистан и КЧС МВД Республики Казахстан определены личности шести граждан Республики Узбекистан, возможно, находившихся в автомобиле «Лада Ларгус»:
Аллаяров Расулбек Кузибоевич, 23.02.1981 г.р. - водитель автомобиля «Лада Ларгус».
Душамов Зокир Куранбоевич, 11.04.1977 г.р. - пассажир.
Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 12.07.1980 г.р. - пассажир.
Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 г.р. - пассажир.
Мадаминов Гайрат Розматович, 13.10.1985 г.р. - пассажир.
Балтаев Махмуджон Сабуржан угли - пассажир.
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