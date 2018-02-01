6 переливов воды через автодороги зафиксировано в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 переливов воды через автодороги произошло в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Так, 27 февраля с 13.30 в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния произошли 6 переливов воды через автодороги (движение не ограничено, силами РГП «Казахавтодор» проводятся работы по отводу воды и расчистке трубчатых переходов):

В Жамбылском районе на 134 км автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент».

В Енбекшиказахском районе на 30 км автодороги республиканского значения «Алматы-Кокпек-Коктал».

В Талгарском районе на 64 км автодороги республиканского значения «Алматы-Талгар».

В Карасайском районе на 22, 25, 43 км автодороги республиканского значения «Алматы-Жандосова».

В результате осадков в виде дождя и снеготаяния в Кайназаре произошло подтопление 50 дворовых территорий на 4-х улицах. Силами местных исполнительных органов (12 работников и 2 единицы техники), ДЧС (2 сотрудника и 1 единица техники), Нацгвардии РК (30 военнослужащих и 2 единицы техники) проводятся работы по отводу воды и расчистке арычной системы.

В Узынагаше в результате осадков в виде дождя и снеготаяния произошло подтопление 100 дворовых территорий. Силами местных исполнительных органов (8 работников и 2 единицы техники), ДЧС (3 сотрудника и 1 единица техники), Нацгвардии РК (38 военнослужащих и 2 единицы техники) проводятся работы по отводу воды и укладке мешкотары.

В городе Талгаре вследствие интенсивного снеготаяния и подтопленной дворовой территории произошло обрушение саманного частного жилого дома на площади 56 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Жильцы дома (3 человека) расселены по родственникам. Выезжали сотрудники местных исполнительных органов (2 работника и 1 единицы техники), отдела по ЧС (2 сотрудника и 1 ед. техники).

В селе Туздыбастау в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния произошло скопление талой воды около 50 куб.м. В связи с угрозой подтопления силами МИО (25 работников и 7 единиц техники), ДЧС (17 сотрудников и 3 единицы техники), ГУ «Казселезащита» (4 работника и 1 единица техники), РОВД (18 сотрудников и 6 единиц техники) проводилась эвакуация населения с 4-х улиц (около 1000 жителей 250 домов). Задействованы 7 автобусов, подготовлены эвакопункты в Талгаре (СШ №13, СШ №31, Экономический колледж, Медицинский колледж). В 00. 45 эвакуационные мероприятия были завершены (все жители разъехались по родственникам).

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