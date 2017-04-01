$6 млрд собрали на донорской конференции по Сирии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На Международной донорской конференции по Сирии собрано 6 млрд. долларов на нужды жертв гражданской войны, как внутри страны, так и в соседних государствах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Брюсселе.

«В результате своей щедрости участники обязались выделить 6 млрд. долларов (5,55 млрд. евро) в 2017 году, в то время как объявленные взносы на многолетний период составили 3,73 млрд. долларов (3,47 млрд. евро) на 2018-2020 годы», - отмечается в итоговой декларации мероприятия.

В дополнение к этому некоторые международные финансовые учреждения и доноры обязались выделить льготные кредиты на сумму порядка 30 млрд. долларов (27,9 млрд. евро).

Отметим, в среду в Брюсселе закончила свою работу двухдневная Международная донорская конференция по Сирии. В форуме «Поддержка будущего Сирии и региона» приняли участие 70 делегаций. Эта встреча стала второй после донорской конференции в Лондоне. Однако тогда ее участники обязались выделить свыше 10 млрд. долларов.

В ходе этого мероприятия поддержать Астанинский процесс призвали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.