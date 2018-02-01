6 казахстанско-китайских проектов введут в эксплуатацию в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О реализации сотрудничества с другими странами в сфере инвестпроектов рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках казахстанско-китайского сотрудничества реализуется 51 проект на сумму 27,7 млрд долларов, из них введено 4 проекта на сумму 140 млн долларов. По данной программе в 2018 году ведется строительство по 11 проектам, из них планируется ввод в эксплуатацию 6 проектов на сумму 363 млн долларов. В текущем году начнется строительство 5 проектов с участием китайского капитала с объемом инвестиций 623 млн долларов», - рассказал о планах по казахстанско-китайскому сотрудничеству Касымбек на заседании Правительства.

Что касается сотрудничества с Турцией, то в рамках казахстанско-турецкой программы сотрудничества «Новая Синергия», которая состоит из 26 проектов, по словам Касымбека, реализован пока лишь 1 проект.

«В текущем году ожидается строительство двух проектов, также в базовый перечень включены другие инвестиционные проекты, реализуемые в рамках договоренностей Главы государства в ходе зарубежных визитов. В целом, из 145 проектов планируется начало строительства 15 проектов на сумму 1,6 млрд долларов и запуск 23 проектов на сумму 3 млрд долларов. В базовый перечень также вошли отдельные инициативы зарубежных инвесторов, готовых инвестировать в Казахстан», - отметил он.

«К примеру, по созданию биохимического кластера предложения китайской компании KTI KazakhInvest проводит детальную проработку в поисках казахстанского партнера. В перспективе в базовый перечень будут привлекаться средства международных финансовых институтов, в том числе и ГЧП», - добавил Касымбек.



