6 февраля в Астане пройдет бизнес-форум с участием компаний РК и Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 февраля в Астане состоится бизнес-форум с участием казахстанских и чешских компаний.

Участие в мероприятии примут председатель Палаты депутатов Парламента Чехии, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана, а также представители казахстанского и чешского бизнеса, занимающиеся разработкой и производством специальных транспортных средств, косметики и ветеринарных препаратов, удобрений, поставкой информационных и коммуникационных технологий и др.



В рамках бизнес-форума запланировано подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Экономической палатой Чешской Республики. Дата и место проведения: 6 февраля 2017 года, 10:00, г. Астана, ул. Кунаева, 6, Rixos President Astana Hotel, зал «Жеруйык».