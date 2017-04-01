6 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Всемирный день настольного тенниса

Впервые отмечался в 2015 году. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (International Table Tennis Federation, ITTF) с целью популяризации данного вида спорта, его продвижение в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля приурочено к Международному дню спорта на благо развития мира.

Международный день спорта на благо мира и развития

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 августа 2013 года.

В каждой стране существует большое количество видов спорта и спортивных сообществ. Занятия спортом доступны людям любого происхождения и уровня достатка, а многообразие и универсальный характер спортивных мероприятий способствуют тому, что спорт стал важнейшим фактором развития и укрепления мира.

День работников следственных органов МВД РФ

Учрежден в честь начала официальной деятельности следственных органов МВД в России - 6 апреля 1963 года.

В 1963 году издан указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому право осуществлять предварительное следствие было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее ставшему Министерством внутренних дел СССР. Так было положено начало официальной деятельности следственных органов в составе МВД.

День работников физической культуры и спорта Кыргызской Республики

Отмечается ежегодно, начиная с 2014 года. Постановление об этом подписал 11 января 2014 года премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев. Данное решение было принято в связи с тем, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 6 апреля Международным днем спорта на благо мира и развития.

День поминовения королей Хунг

Национальный праздник и выходной день во Вьетнаме установлен в 2007 году. Празднования начинаются в десятый день третьего лунного месяца и продолжаются в течение всей недели. Главные праздничные мероприятия проходят в комплексе Храмов королей Хунг в северной провинции Футхо.

Короли Хунг во Вьетнаме считаются основателями страны Ванланг - первоначальной государственной структуры древних вьетов (вьетнамцев), которая существовала в бронзовом веке порядка двух тысяч лет до нашей эры. До сих пор короли Хунг являются полумифологическими героями и занимают священное место в истории страны.

День династии Чакри

Является общегосударственным, учрежден в честь основания королевской династии Чакри, ныне правящей в стране.

Королевская династия Чакри правит в Таиланде с 1782 года и даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоправящая из ныне существующих династий. Основателем этой династии был король Рама I (Пра Буддха Йодфа Чулалоке), период его правления в стране называют возрождением Таиланда и тайской культуры.

День Сиприена Нтарьямиры в Бурунди

День пятого президента республики отмечается ежегодно на общенациональном уровне. В качестве даты праздника, посвященного Нтарьямире, выбрана годовщина его убийства.

День Акта о самоопределении на Кокосовых островах

Праздник на территории архипелага имеет статус государственного. В 1955 году Кокосовые острова были преданы под управление Австралии. 6 апреля 1984 года на архипелаге проведен референдум о самоопределении островов. Большая часть населения высказалась за сохранение связи с Австралией.

День тартана

Тартан - это особый орнамент, который традиционно используется для ткани, из которой шьют шотландские килты и пледы.

Дата празднования выбрана в честь принятия в 1320 году Арбротской декларации, согласно которой провозглашался суверенитет Шотландии в период ее борьбы за независимость с Англией.

День основателей ЮАР

Письменная история ЮАР началась 6 апреля 1652 года, когда Ян Ван Рибек от имени Голландской Ост-Индской компании основал поселение на мысе Доброй Надежды (ныне Кейптаун).

СОБЫТИЯ

25 лет назад (1992) состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Канадой, Республикой Казахстан и Государством Палестина.

23 года назад (1994) начался первый официальный визит Президента РК Н.А. Назарбаева в Японию. В ходе визита состоялись встречи с Императором Японии, Премьер-Министром, с политическими деятелями и представителями деловых кругов этой страны. По итогам переговоров было подписано Совместное заявление и состоялся обмен нотами о признании договоров и соглашений между СССР и Японией. В политическом документе отмечалась, в частности, твердая поддержка Японией предпринимаемых Казахстаном усилий по осуществлению реформ.

22 года назад (1995) в Караганде, на стене дома по улице Ленина, где жил ученый Е.Букетов, установлена мемориальная доска.

18 лет назад (1999) в рабочем поселке Балпык би Коксуского района Алматинской области установлен памятник батыру, оратору Балпык би.

12 лет назад (2005) фильм «Две маленькие сосиски», созданный студентами Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова, удостоен престижной немецкой премии Фридриха Вильхема Мюрнау.

Сюжет картины развивается вокруг мальчика, который ворует деньги, чтобы накормить маленькую собачку. В съемках фильма приняли участие более 30 человек из Казахстана и Германии.

10 лет назад (2007) в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация пяти детских книг по математике, написанных академиком Аскаром Жумадильдаевым. В книгах математические термины и задачи объяснены посредством стишков на казахском языке и героев народных сказок.

7 лет назад (2010) издано учебное пособие «Первые лица Казахстана в сталинскую эпоху», написанное докторами исторических наук, известными учеными, профессорами Владиславом Григорьевым и Ляйлой Ахметовой.

Это учебное пособие - стремление дать обществу представление о руководителях Казахстана в сталинскую эпоху. Она, как известно, охватывает период 1924-1953 гг. Эти 30 лет были для общества и республики временем великого перелома всех сторон жизни, перехода от испытанной этносом вековой кочевой цивилизации к построению основ индустриального общества.

7 лет назад (2010) в Казахстане завершились съемки первого военно-патриотического сериала «Жас Ұлан».

Заключительные съемки 8-серийного художественного сериала прошли в Астане в Республиканской военной школе «Жас Ұлан» им. генерала С.К. Нурмагамбетова.

Это военно-патриотическая мелодрама с элементами комедии, которая рассказывает о трех друзьях-улановцах.

6 лет назад (2011) в ходе II горнопромышленного форума «МАЙНЕКС Центральная Азия-2011», проходящего в Астане, АО «НАК «Казатомпром» и компания Purolite International AG подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Совместная кооперация и сотрудничество охватят множество аспектов деятельности АО НК «Казатомпром», в частности, проведение технологических исследовательских и опытных работ в области гидрометаллургии редких и ценных металлов, разработку технических заданий для проектирования гидрометаллургических предприятий, разработку и тестирование новых сорбентов для применения в гидрометаллургии, очистке промышленных вод и многое другое.

5 лет назад (2012) на международном кинофестивале «Гаспарилла» в городе Тампа (Флорида) фильм известного голливудского актера и режиссера Арманда Ассанте «Диалог из степи», посвященный Казахстану, получил приз как лучший короткометражный документальный фильм.

Это 27-минутный фильм о Казахстане глазами иностранца, успешного актера, который начал пробовать себя в роли продюсера, сценариста и режиссера. Фильм о Казахстане - одна из его первых значимых работ.

4 года назад (2013) широкой публике в Астане показали археологические находки, рукописи и личные вещи казахского ученого - археолога, этнографа и востоковеда Алькея Маргулана. Материалы выставки предоставлены музеем столичной школы №40, носящей имя историка.

4 года назад (2013) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью китайскому телеканалу CCTV-2, в котором рассказал об основных направлениях развития Казахстана, а также ключевых аспектах казахстанско-китайского взаимодействия.

CCTV-2 - крупнейший в Китае телеканал, освещающий финансово-экономическую тематику. Он входит в состав китайского Центрального телевидения (CCTV).

4 года назад (2013) в провинции Хайнань (КНР) под девизом «Азия ищет совместное развитие: реструктуризация, ответственность & сотрудничество» прошел Боаоский экономический форум-2013, где участники мероприятия обсудили вопросы реформирования, трансформации и инноваций в различных отраслях промышленности.

Государства-члены BFA - Бангладеш, Австралия, Бруней, Камбоджа, КНР, Индия, Индонезия, Япония, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Бирма, Непал, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Сингапур, Шри-Ланка, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Израиль, Узбекистан, Вьетнам и Новая Зеландия.

3 года назад (2014) в Великобритании прошла Неделя казахской литературы, в ходе которой впервые на английском языке представлены произведения известного казахского драматурга Дулата Исабекова.

3 года назад (2014) казахстанская команда по ралли-рейдам Astana Motorsports прошла дистанцию пролога Abu Dhabi Desert Challenge 2014, по результатам которого сразу два экипажа «Астаны» вошли в десятку сильнейших.

3 года назад (2014) в поликлиниках Караганды для пожилых людей открыты центры активного долголетия. Здесь собираются пенсионеры не только для того, чтобы получить необходимую помощь, но и просто совместно провести досуг. Проводятся консультации специалистов в плане здорового образа жизни. Здесь желающие могут получить психологическую помощь. На встречах обсуждаются темы профилактики заболеваний, реабилитации имеющихся болезней.

3 года назад (2014) сотрудники Западно-Казахстанского историко-краеведческого музея разработали для своих посетителей авторский проект.

Они установили сенсорные киоски, которые дают посетителям возможность выбрать любой из 8 разделов. В их числе «виртуальный тур», где с помощью трехмерных очков можно пройтись не только по залам музея, но и по улицам города.

Кроме экспонатов, можно увидеть коллекцию фотографий, узнать много интересного о памятниках и известных личностях Приуралья. Информация постоянно обновляется.

2 года назад (2015) в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол» запущено строительство паромного комплекса в порту Курык на Каспии.

Паромный комплекс в порту Курык является стратегически важным объектом, который обеспечит перевозку, не выгружая груз из вагонов, в сопредельные государства Каспийского региона.

2 года назад (2015) ученые Казахского национального университета им. аль-Фараби впервые стали обладателями двух патентов США на технологию извлечения бериллия.

Преимуществом данной технологии является исключение высокотемпературного процесса, сопровождающегося выделением токсичных вредных газов и требующего больших затрат энергии, а также необходимости использования дорогостоящего огнеупорного оборудования при плавке металла.

2 года назад (2015) в Алматы в исторически значимом доме по улице Многоводная, 7 открылся независимый театр «Свой», созданный группой инициативных людей под руководством актера и режиссера Дмитрия Дягилева.

Мастерская с высоким двухэтажным потолком и самодвижущимся кругом в центре новой сцены наполнена творческой атмосферой и любовью к искусству. Здесь встречались и обсуждали насущные культурные задачи страны такие видные деятели Казахстана, как политик Динмухамед Кунаев, писатель Сабит Муканов, доктор медицинских наук Ишанбай Каракулов и другие.

Год назад (2016) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК «О занятости населения» в новой редакции, направленный на совершенствование системы обеспечения занятости населения.

Год назад (2016) в Мажилисе Парламента РК VI созыва создана депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана.

В состав группы вошел 31 депутат Мажилиса, в том числе: 9 депутатов от АНК, 17 депутатов от партии «Нур Отан», 3 депутата от Коммунистической народной партии Казахстана и 2 депутата от партии «Акжол».

Год назад (23016) Республика Казахстан заняла 16 место в рейтинге привлекательных для халал-туризма стран. В исследовании, проводимом агентством CrescentRating, участвовали 130 стран, которые оценивались по уровню безопасности, качеству еды, предоставляемым возможностям свободно читать намаз и другим критериям.

Казахстан находится между Ираном и Египтом.

Год назад (2016) в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне Президент РК Н.Назарбаев подарил Президенту США Б.Обаме картину под названием «Взрыв» известного казахстанского художника, активиста международного антиядерного движения, почетного посла проекта АТОМ Карипбека Куюкова.

Данным подарком Нурсултан Абишевич сумел еще раз привлечь внимание к актуальному вопросу, сделав это в нестандартной манере.

224 года назад (1793) во Франции декретом Конвента создан первый Комитет общественного спасения, также известный как Комитет Дантона. По сути, комитет сосредоточил в своих руках всю верховную власть в революционной Франции, все его решения беспрекословно утверждались Конвентом и становились законами.

121 год назад (1896) в Афинах (Греция) состоялось открытие I летних Олимпийских игр (официальное название - Игры I Олимпиады, в момент проведения назывались I Международные Олимпийские игры). Первые летние Олимпийские игры сильно отличались от современных, так как многие привычные нам традиции появились лишь в ХХ веке.

108 лет назад (1909) заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии.

87 лет назад (1930) Постановлением Президиума ЦИК СССР учрежден орден Ленина и орден Красной Звезды. Орден Ленина был высшей наградой СССР и вручался за исключительные достижения и особо выдающиеся заслуги, а орден Красной Звезды вручали за большие заслуги в деле обороны и обеспечении госбезопасности.

5 лет назад (2012) в одностороннем порядке провозглашена независимость Азавада - географической области на северо-востоке Мали. Мировое сообщество не признало Независимое Государство Азавад, и в июле того же года представители Национального движения за освобождение Азавада сообщили, что отказались от этой идеи.

ИМЕНА



68 лет назад (1949) родился АХМЕТЖАН Калиолла Саматулы - художник-живописец, этнограф-оружиевед, член Союза художников Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, художник-живописец (1977).

Трудовая деятельность: с 1977 года - преподаватель специальных дисциплин Алма-Атинского художественного колледжа им. У.Тансыкбаева; с 1996 по 2000 годы - старший научный сотрудник отдела этнологии Центрального государственного музея РК; с 1996 по 1998 годы - по совместительству старший научный сотрудник отдела изобразительного искусства Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова АН РК; с 2000 года - заведующий отделом реставрации Президентского центра культуры РК (г.Астана); с 2004 года - консультант Президентского центра культуры РК г.Астана.

Автор монографии «Жараған темір кигендер (батырлардың қару жарағы, әскери өнері, салт, дәстүрлері)» (1996), а также более 70 научных и научно-популярных статей.

Работы выставлялись на выставках в Чехословакии, Эстонии, Южной Корее, Германии.

Работы хранятся в фондах Государственного музея искусств им. А.Кастеева, Центрального государственного музея РК, Президентского центра культуры РК, Семипалатинского музея искусств им. Невзорова; в резиденции Президента РК, картинной галерее г.Кутаиси (Грузия), в частных коллекциях в Казахстане, Англии, США, Швеции, Пакистане, Германии.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), золотой медалью Академии художеств РК (2006). Мәдениет қайраткері.



62 года назад (1955) родился МУХТАРХАНОВ Ануарбек Мухтарханулы - первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, учёный агроном (1980); Алматинскую академию экономики и статистики, финансы (2006).

Трудовой стаж: начальник Курчумской районной станции защиты растений (1980-1981); заведующий отделом комсомольских организаций Курчумского райкома ЛКСМ Казахстана (06.1981-12.1981); первый секретарь комсомола Курчумского района (1981-1986); главный агроном Высокогорного совхоза Курчумского района Восточно-Казахстанской области (1986-1987); председатель Курчумского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса (1987-1989); секретарь Восточно-Казахстанского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса (1989-1992); главный специалист, главный инспектор отдела организационно-инспекторской и кадровой работы Восточно-Казахстанской областной администрации (1992-1994); заведующий организационным отделом аппарата областного маслихата - собрания депутатов (1994-1995); председатель Восточно-Казахстанского обкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса (1995-1997); инспектор дисциплинарного Совета при акиме Восточно-Казахстанской области (1997-1998); заведующий отделом организационно-инспекторской и кадровой работы, территориального развития - заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (1998-2003); аким г.Курчатов Восточно-Казахстанской области (2003-2007); аким Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (2007-2010); аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области (2010-2013); аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2013-2015); руководитель исполнительного секретариата по работе с ветеранами войны и труда аппарата акима Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск (09.2015-11.2015).

На занимаемой должности - с ноября 2015 года.



62 года назад (1955) родился ОКАСОВ Сейткаже Кажикенович - президент АО «Өрт сөндіруші».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский энергетический институт, инженер-электрик (1980).

Трудовой стаж: старший инженер управления механизации строительства и СПМК-415 объединения «Алмаатаоблколхозстрой»; служба на оперативных должностях в органах Комитета государственной безопасности СССР - Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; служба на руководящих должностях в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите государственных секретов; заместитель начальника Департамента Комитета национальной безопасности по Южно-Казахстанской области; начальник Антитеррористического центра Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; руководитель Аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с января 2014 года.

Награжден Почетной грамотой Президента Республики Казахстан; медалями; нагрудными знаками антитеррористического центра государств-участников СНГ, «Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері» (2006).



59 лет назад (1958) родился АКМУРЗИН Абат Аманович - управляющий директор по работе с филиалами и дочерними и зависимыми организациями АО «KEGOC».

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-электрик (1980); Рудненский индустриальный институт, экономика и управление на предприятии» (2006).

Трудовой стаж: мастер, старший мастер, начальник РЭС, заместитель главного инженера (Актюбинские Восточные электрические сети) (1980-1995); директор Южных электрических сетей (1995-2000); вице-президент «Актюбеэнерго» (01.2000-03.2000); директор филиала «Западные МЭС», директор филиала «Актюбинские МЭС», директор филиала «Сарбайские МЭС» АО «KEGOC (2000-2007); вице-президент по производству, вице-президент АО «KEGOC» (2007-2009); директор филиала «Акмолинские МЭС», директор филиала «Алматинские МЭС» АО «KEGOC» (2009-2010); управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC» (2010-2011); заместитель председателя правления по производству АО «KEGOC» (2011-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсізідігіне 20 жыл» (2011), медалью «KAZENERGY» (2013); Почетными грамотами Республики Казахстан (2010), ЭЭС СНГ (2009); значком «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Присвоены Почетные звания «Заслуженный энергетик СНГ» (2002), «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» (2009).



52 года назад (1965) родилась АБЕНОВА Гульнар Таубаевна - руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области».

Родилась в г.Степняк Кокчетавской области. Окончила Карагандинский государственный университет, экономист (1990).

Трудовая деятельность: кассир, бухгалтер, старший бухгалтер-ревизор, главный бухгалтер управления культуры Кустанайской области (1982-1997); начальник отдела Костанайского областного филиала «Фонд обязательного медицинского страхования» (05.1997-10.1997); заместитель директора по медико-экономическим вопросам Костанайского областного филиала «Фонд обязательного медицинского страхования» (1997-1999); директор Центра по оплате медицинских услуг (1999-2000); директор ГККП «Денсаулык» (06.2000-09.2000); заместитель начальника ГУ «Управление финансового контроля по Костанайской области» (2000-2008); начальник ГУ «Управление финансового контроля по Костанайской области» (2008-2011); руководитель ГУ «Ревизионная комиссия по Костанайской области» (2011-2013); заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» (2013-2014); и.о. руководителя ГУ «Управление государственных закупок акимата Костанайской области»(2014-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.



44 года назад (1973) родился КУРМАНГАЗИЕВ Жардем Есламгалиевич - заместитель корпоративного секретаря - руководитель службы корпоративного секретаря ФНБ «Самрук-Казына» (с 2008 года).

Окончил нефтяной факультет Казахского национального технического университета, г.Алматы; дополнительно окончил и получил сертификаты Лондонской школы экономики и политических наук (г.Лондон); Японского Агентства по международному сотрудничеству JICA и Корейского Агентства по международному сотрудничеству KOICA (г.Токио и г.Сеул); Национального банка Республики Казахстан (г.Алматы); Академии государственной службы Республики Казахстан (г.Астана).

Трудовой стаж: работа в коммерческих и городских структурах гг.Алматы и Астана (1992-2002); заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа и заместитель руководителя Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2008); корпоративный секретарь АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» (03.2008-10.2008); заместитель корпоративного секретаря - руководитель службы корпоративного секретаря АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (2008-2011).

Награжден юбилейными медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет независимости Республики Казахстан»; почетными грамотами АО «Самрук-Қазына». Отмечен Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, руководства партии «Нур Отан».



43 года назад (1974) родился НУРПЕИСОВ Дархан Кадырбаевич - генеральный директор ТОО «Юридическая компания «ARBITR».

Родился в г.Талды-Курган. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, юридический факультет (1996); Центрально-Европейский университет, г.Будапешт, Венгрия, курсы повышения квалификации (1996); с 2001 по 2006 годы проходил стажировки по безопасному развитию государства, организованный МИД Арабской Республики Египет в Каире, в Национальной школе магистратуры Франции в Париже и Бордо, в Российской академии правосудия при Министерстве юстиции Российской Федерации в Москве, в Институте Штреземана в Бонне и Международном уголовном суде в Гааге, в международной консалтинговой корпорации «Chemonics International Inc.» в Вашингтоне (США).

Трудовой стаж: юрист, старший юрист управления инвестиционных проектов АО «Казкоммерцбанк» (1997); начальник отдела юридической фирмы «Имашев и партнеры», заместитель начальника юридического управления ТОО «Агроцентр» (1997-1999); партнер, заместитель директора юридической фирмы «Саят, Жолшы, Дархан и Бадо» (с 1998); заведующий кафедрой Института повышения квалификации судей и работников судебной системы при Верховном суде Республики Казахстан» (2002-2003); проректор государственного учреждения «Судебная академия при Верховном суде Республики Казахстан» (2003-2005); заместитель директора государственного учреждения «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» (2005-2006); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г.Алматы (2006-2011, в связи с упразднением агентства); исполняющий обязанности председателя комитета по регулированию деятельности финансового центра г.Алматы Национального банка Республики Казахстан (04.2011-05.2011); председатель комитета по регулированию деятельности финансового центра г.Алматы Национального банка Республики Казахстан (2011-2013); директор административного департамента Национального банка Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.

Награжден медалями «Ерен енбегi үшiн», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл»; дипломом Министерства образования РК за лучшую научную работу среди молодых ученых-юристов (1996). Лауреат государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых на 2002-2004 гг. (2002); премии Министерства образования и науки РК за лучшую научную работу среди ученых-правоведов (2005); премии для молодых ученых за лучшие работы в области гуманитарных наук им. М. Ауэзова (2005). Победитель республиканского конкурса по присуждению государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» (2006).



41 год назад (1976) родилась САПАРОВА Жанат Батаржановна - заместитель председателя ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, юриспруденция (1999); Казахстанско-Российский университет, экономика (2007).

Трудовая деятельность: начальник юридического отдела ГУ «Костанайское областное управление казначейства Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (1995-2005); начальник управления исполнения государственного бюджета департамента ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (2005-2006); начальник управления ГУ «Рудненское городское управление казначейства департамента казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (2006-2007); заместитель начальника департамента ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (2007-2009); начальник ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (2009-2012).

На занимаемой должности - с ноября 2012 года.

Награждена медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012); знаками «Отличник казначейской службы» (2009), «Отличник финансовой службы» (2011); Почетными грамотами министра финансов Республики Казахстан (2004), акима Костанайской области (2010, 2012).



41 год назад (1976) родился ЕСЕНАЛИН Руслан Бахыттыулы - руководитель КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области».

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил факультет физической культуры Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Казыбаева, тренер-преподаватель физической культуры (2006); Институт государственной службы при Казахской государственной юридической академии, юрист-специалист в области государственной службы (2006).

Трудовая деятельность: с 1996 года - учитель физической культуры средней школы №6 г.Петропавловск; с 2000 года - старший тренер по кикбоксингу Федерации кикбоксинга и боевых искусств Северо-Казахстанской области; с 2002 года - тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ «Авангард» (г.Петропавловск); с 2005 года - тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ бокса (г.Петропавловск); с 2006 по 2008 годы - тренер-преподаватель по кикбоксингу ДЮСШ борьбы (г.Петропавловск); с 2007 года - тренер-преподаватель по кикбоксингу СДЮСШОР «Виктория» (г.Петропавловск); с 2008 года - заместитель начальника управления физической культуры и спорта СКО.

На занимаемой должности - с февраля 2012 года.



34 года назад (1983) родилась МИКАЕЛЯН Наринэ Гамлетовна - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в г.Алматы. Окончила Казахский национальный педагогический Университет им. Абая.

Трудовой стаж: председатель молодежного крыла Ассоциации армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири»; председатель молодежного крыла ОО «Армянский культурный центр «Луйс» г.Алматы; заместитель председателя ОО «Армянский культурный центр «Луйс» г.Алматы; председатель Армянского культурного центра «Луйс» г.Алматы.

На занимаемой должности - с марта 2016 года.