57 вернувшихся из Сирии казахстанцев были осуждены за экстремизм

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Некоторые вернувшиеся из Сирии казахстанцы продолжают придерживаться радикальных взглядов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, международные террористические организации потерпели поражения в Сирии и Ираке. Как следствие, фиксируется отток боевиков и членов их семей в другие регионы, в том числе страны исхода. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены. Остальные находятся под контролем. Вернувшиеся лица, в основном, продолжают придерживаться радикальных взглядов», - сообщил он, выступая сегодня на заседании Правительства РК.

По его словам, с ними проводится профилактическая работа и работа по их реабилитации. «Остается высокий уровень пропаганды экстремизма и терроризма, который может способствовать радикализации казахстанского общества. Эти и другие факторы диктуют необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму и религиозному экстремизму», - отметил он.

Ранее Нургали Билисбеков сообщил, что в Казахстане с 2013 года предотвращено 38 терактов.

фото: katehon.com