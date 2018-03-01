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57 вернувшихся из Сирии казахстанцев были осуждены за экстремизм

6 Марта 2018 11:31 1060
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57 вернувшихся из Сирии казахстанцев были осуждены за экстремизм

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Некоторые вернувшиеся из Сирии казахстанцы продолжают придерживаться радикальных взглядов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, международные террористические организации потерпели поражения в Сирии и Ираке. Как следствие, фиксируется отток боевиков и членов их семей в другие регионы, в том числе страны исхода. К примеру, к настоящему времени в Казахстан вернулись 125 граждан, 57 из которых осуждены. Остальные находятся под контролем. Вернувшиеся лица, в основном, продолжают придерживаться радикальных взглядов», - сообщил он, выступая сегодня на заседании Правительства РК.

По его словам, с ними проводится профилактическая работа и работа по их реабилитации. «Остается высокий уровень пропаганды экстремизма и терроризма, который может способствовать радикализации казахстанского общества. Эти и другие факторы диктуют необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму и религиозному экстремизму», - отметил он.

Ранее Нургали Билисбеков сообщил, что в Казахстане с 2013 года предотвращено 38 терактов.

фото: katehon.com

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Ключевые слова: Безопасность, Сирия, КНБ РК,
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Автор:

Дамир Байманов

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