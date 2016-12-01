АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 54 иностранца арестованы в Костанайской области.

Как сообщается, на стационарном посту «Рубеж Костанай» остановлен автобус, в котором находились 53 гражданина Узбекистана и 1 гражданин Азербайджана.

При проверке документов сотрудники полиции установили, что иностранцами нарушено законодательство Республики Казахстан. Они находились на территории нашей страны без регистрации, у некоторых срок регистрации истек.

Дела об административном правонарушении рассмотрены Специализированным административным судом Костаная.

В ходе судебного заседания граждане Узбекистана пояснили, что работали в Астане на стройке, после чего решили отправиться на заработки в Челябинск (Россия), а причиной нарушения Правил пребывания иностранных граждан в стране объяснили незнанием законодательства.

«Постановлением суда иностранные граждане привлечены к административной ответственности, наложены административные взыскания в виде административного ареста сроком от 1 до 5 суток (санкции статьи предусматривают до 15 суток)», - сообщил прокурор отдела Костанайской городской прокуратуры Айдар Бекназаров.

Таким образом, некоторые иностранные граждане встретят Новый год в приемнике для административно арестованных лиц МПС УВД Костаная.